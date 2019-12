Treffen der Stuckateurinnung Wuppertal und Kreis Mettmann

Foto: Hans Sebastian Rees



Die Stukkateurinnung Wuppertal und Kreis Mettmann in Velbert hat sich zu ihrem traditionellen Werkstattnachmittag getroffen. Nach Kalklöschen und Sgraffittoarbeiten in den Vorjahren widmeten sich die Stuckateure in diesem Jahr dem Thema Waschputze.

Der Obermeister Wolfgang Wüstenhagen zeigte den Kollegen die nahezu in Vergessenheit geratene und nicht mehr gelehrte Technik. Die Kollegen konnten sich in Musterflächen in der Waschputztechnik üben. Der Werkstattnachmittag fand bei fachlichem Austausch mit Grillwürstchen und kühlen Getränken seinen Ausklang. Gelegenheit zum fachlichen Austausch gab es selbstverständlich auch.

Quelle: Hans Sebastian Rees/wh