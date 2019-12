Sievert AG bündelt die Kompetenzen im Bereich Putz- und Wärmedämmung

Wie angekündigt hat die Sievert AG, einer der führenden Spezialisten für Baustoff- und Logistiklösungen in Europa, die Kompetenzen der bisherigen Marken Schwenk Putztechnik und quick-mix im Bereich Putz- und Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) gebündelt und in der neuen Marke Akurit Putztechnik zusammengeführt.

Dadurch soll den Bedürfnissen der Handwerker besser gedient sein. „Wie gewaltig der Umbruch war, sieht man schon am neuen Lieferprogramm der Akurit Putztechnik. Auf den 288 Seiten erklären wir nicht nur die neue Marke, sondern viel mehr: Wir erläutern unsere neue Systemarchitektur, unser optimal auf die Bedürfnisse des Handwerks abgestimmtes Sortiment und unser neues Servicekonzept. Dies alles steht für unser Selbstverständnis als kompetenter und verlässlicher Partner für die Fachhandwerker. Egal, ob Stuckateur, Putzer oder Maler: Wir wollen, dass es sich für die Handwerker lohnt, auf Qualität zu setzen“, erklärt Frank Frössel, Leiter Marketing und Kommunikation der Sievert AG, die Akurit-Struktur.

Neue und einzigartige Systemarchitektur

Als erste und bislang einzige Marke in der Branche hat die Akurit Putztechnik ihr Putzsortiment einfach und klar in einer neuen Systemarchitektur strukturiert. „Egal, ob Neubau oder Sanierung, Fassade oder Innenbereich, Wand oder Decke, Mauerwerk oder Holzbau: Wir bieten vier Hauptsysteme für die wichtigsten Standardanwendungen an und darüber hinaus drei Spezialsysteme für die Themen wie Sanieren, Restaurieren und Modernisieren“, sagt Hans-Jörg Seiler, Produktmanager für Putzsysteme der Sievert AG.

Der neue Systemkompass

Auch bei den Wärmedämm-Verbundsystemen setzt Akurit auf die Zahl Sieben. Drei Basis-Systeme mit den Dämmstoffen EPS und Mineralwolle werden von vier Spezialsystemen ergänzt, hinzu kommt noch das System M-POR als Wohlfühllösung für die Innendämmung. Egal, ob Putz- oder WDVS-Systeme: Alle Systemlösungen finden sich im neuen Systemkompass wieder, der nicht nur im gedruckten Lieferprogramm abgebildet ist, sondern auch das Herzstück der neuen Website www.akurit.de bilden wird. Er dient dort – ab 2. Januar 2020 – als Informationsplattform und Konfigurationstool für den Akurit Systembaukasten. „Mit dem neuen Akurit Systemkompass bieten wir den Handwerkern einen echten Mehrwert, denn über unsere Entscheidungsmatrix und unsere klaren Empfehlungen findet jeder Anwender schnell zur passenden Systemlösung für seine Herausforderung. Hier merkt man, dass dies Profis für Profis zusammengestellt haben“, erklärt Heiko Riggert, Produktmanager für WDV-Systeme bei der Sievert AG. Die Zusammenstellung des neuen Sortiments und insbesondere der neuen Systemarchitektur war eine wahre Herkulesaufgabe, schließlich mussten fast 500 Produkte aus dem bisherigen Schwenk- und quick-mix-Sortiment zusammengeführt werden. „Wir haben dies als Chance genutzt, um das Sortiment grundlegend zu bereinigen und zu optimieren. Mit der neu strukturieren und gebündelten Kompetenz steigern wir unsere Leistungsfähigkeit enorm“, so Frank Frössel.

Voller Überblick – auch übers Zubehör

Außerdem neu bei den WDV-Systemen: Den Hauptkomponenten wurden gleich auch die dazugehörigen Zubehör- und Ergänzungsprodukte zugewiesen. Somit haben Architekten wie auch Fachhandwerker immer gleich den Überblick über das Gesamtsystem. Tabellen, Expertentipps sowie eine Entscheidungsmatrix runden das Angebot ab und machen Beratung, Planung und Ausführung deutlich einfacher. „So findet jeder schnell die passende Systemlösung für jede Herausforderung“, erklärt Frössel. Mit der Bereinigung und Optimierung des Sortiments unter Akurit Putztechnik haben sich auch viele Produkt und Systemnamen geändert. Eine Übersetzungsliste gibt’s im Lieferprogramm und auf der Website. Nicht umgewöhnen müssen sich die Partner aus dem Handwerk und dem Handel allerdings bei den Bestsellern. Die erfolgreichen Putzsysteme wie MEP-it., und die TÜV-geprüfte sowie für Allergiker-geeignete Kalkinnenputzlinie KIP behalten auch in der Akurit Welt ihre Produkt- und Systemen. Das Gleiche gilt für die spritzbare Wärmedämmung TRI-O-THERM M oder HYDROCON, das nachhaltige biozidfreie Fassadensystem gegen Algen und Pilze. Abgerundet wird das Lieferprogramm der Akurit Putztechnik durch den umfangreichen Produktteil sowie eine Übersicht über die Angebote im Marketingservice und einem Anhang, in dem sich neben der Übersetzungsliste auch weitere Informationen wie Piktogramme oder das Farbleitsystem befinden. Dadurch soll der Service kundenfreundlich sein.

