Krusemark Edelputz wird zu Baumit

Anzeige



Anfang Januar 2020 soll Krusemark Edelputz in Baumit übergehen. Baumit baut damit seine Marktposition aus.

Krusemark Edelputz wurde 1929 gegründet und produziert Edelputze, Rezept- und Spezialmörtel. Im Jahr 2019 fand die Integration der Vertriebsgesellschaft Schaefer Krusemark in die Baumit GmbH statt. Produktionskapazitäten wurden damit gesichert und Synergien gebildet. Baumit möchte in diesem Zuge seine Marktstellung im Bereich Fassade, Innenraum, Rohbau und Sanierung weiter sichern und ausbauen. Die beiden Geschäftsführer Heiko Werf und Peter Sarantis arbeiten weiter intensiv am reibungslosen Übergang des Unternehmens in die Baumit GmbH. „Bereits die erste Integration der Schaefer Krusemark konnte sehr konstruktiv und im Dialog durchgeführt werden“, so die beiden Geschäftsführer.

Quelle: Baumit/wh