Branchenkongress KIT 2020

Die KIT ist eine zentrale Messe für die Stuckateurbranche. Foto: SAF Anzeige



Mitte März findet der Branchenkongress KIT statt, die Veranstaltung bietet rund um das Motto „Einfach. Machen. Tradition. Zukunft“ ein hochkarätiges Programm für unsere Branche. Der Frühbucherrabatt gilt noch bis zum 15. Januar, attraktive Konditionen winken.

Inhaber von Betrieben aus den Maler-, Trockenbau- sowie Gipser- und Stuckateurgewerken können sich über einen spannenden und kurzweiligen Branchenkongress freuen, denn der Branchenkongress Kontakte | Ideen | Trends (die KIT 2020) findet am 26. und 27. März 2020 statt. Das Forum bietet allen interessierten Führungskräften aus der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Deutschland ein Konzept aus Branchentreff und Branchenkongress. Und durch den besonders attraktiven Standort im Bodenseeforum - direkt am Konstanzer Seerhein gelegen - bietet sich im Anschluss an die KIT ein verlängertes Wochenende mit der Familie geradezu an.

Geschäfte erfolgreicher gestalten

2020 steht die KIT ganz unter dem Motto „Einfach. Machen. Tradition. Zukunft.“. Insbesondere soll zusammen mit den besten Branchenpartnern gezeigt werden, mit welchen Produkten und Dienstleistungen in der Zukunft erfolgreich Geschäfte gemacht werden können und vermitteln so zahlreiche Impulse für die künftige Ausrichtung der Unternehmen. Dafür wurde wieder ein äußerst vielseitiges und spannendes Programm mit hochkarätigen Rednern und ausgewiesenen Experten zusammengestellt, so dass die Besucher zahlreiche Highlights vorfinden werden. Bis 15. Januar können Eintrittskarten mit einem attraktiven Frühbucher-Rabatt bestellt werde. Einen ersten Eindruck des Programms bietet die Kongress-Homepage unter www.forum-kit.de. Dort finden Fachunternehmer auch eine Buchungsmöglichkeit sowie Vorschläge für Hotelangebote – von Low Budget bis Exklusiv. Sie haben Fragen zur Veranstaltung? – Das Team vom ausrichtenden Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade steht unter Tel. 07152 / 30 55 02 01 bzw. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! gerne für Auskünfte zur Verfügung.

Quelle: SAF/wh