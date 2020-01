Neue Leiterin Marketing bei Isover und Rigips

Seit 1. Januar 2020 hat Dr. Mara Terzoli die Leitung Marketing der beiden Saint-Gobain Unternehmen Isover und Rigips inne. Foto: Saint-Gobain Isover G+H AG, Saint-Gobain Rigips GmbH Anzeige



Seit dem 1. Januar 2020 hat Dr. Mara Terzoli die Leitung Marketing der beiden Saint-Gobain Unternehmen Isover und Rigips inne. Sie berichtet in ihrer Funktion an Dr. Hubert Mattersdorfer, Vorstand beziehungsweise Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Isover und Rigips.

Unterstützt wird Dr. Terzoli zukünftig unter anderem von Alexander Geißels, der zeitgleich die Leitung der Marketing-Kommunikation für beide Unternehmen übernommen hat. Seit 2005 in der Saint-Gobain Gruppe beschäftigt, war Dr. Mara Terzoli zwischen 2008 und 2016 in den Bereichen Marketing und Einkauf für Saint-Gobain Building Distribution tätig. Von 2016 an leitete sie den Einkauf der gesamten Saint-Gobain Gruppe für Deutschland, Österreich und die Benelux-Länder. Alexander Geißels ist seit vielen Jahren in Führungspositionen bei Isover tätig.

Neue Abteilung digitales Marketing

Neben der Leitung der Marketing-Kommunikation und der technischen Fachberatung für Isover und Rigips ist er für die Aktivitäten der Akademie beider Unternehmen verantwortlich. Kristin Wilhelmi, die bislang die Leitung der Marketing-Kommunikation innehatte, führt seit dem 1. Januar 2020 die neu geschaffene Abteilung Marketing-Digital für beide Marken. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie die umfangreichen Marketing-Tools von Isover und Rigips zielgruppenorientiert weiterentwickeln. Sie berichtet in dieser Funktion an Dr. Mara Terzoli.

Quelle: Saint-Gobain/wh