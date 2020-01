Knauf Spachtel-Schulung mit dem Fachhandel

Tipps und Tricks vom Knauf Spachtelprofi bekamen die Fachhandwerker bei den Praxisdemonstrationen. Foto: Knauf Anzeige



In Zusammenarbeit mit dem Baustoff-Fachhandel hat Knauf seit Oktober 2019 an rund 20 Handelsstandorten in ganz Deutschland Praxisveranstaltungen für Handwerksprofis durchgeführt. Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe Profi Treff XXL waren Spachtellösungen für den Trockenbau.

Ganz nach dem Geschmack der vielen teilnehmenden Handwerksprofis gestalteten sich die Knauf Profi-Treffs XXL, die seit Herbst 2019 bei zahlreichen Baustoff-Fachhändlern in ganz Deutschland stattfanden. Und das gleich im doppelten Sinn. Denn das Konzept der Praxis-Roadshow versprach neben jeder Menge Knauf Spachtelkompetenz auch extra „Spachtel“-Material in Form leckerer Burger, direkt aus dem Knauf „Spachteltruck“. Im Mittelpunkt des Interesses der Fachhandwerker standen jedoch die Top-Trockenbauspachtel von Knauf. Die leistungsfähigen Produkte und Lösungen überzeugen durch beste Performance und höchste Effizienz und sind perfekt auf alle Anforderungen im modernen Trockenbau abgestimmt. Handwerksprofis sparen somit wertvolle Zeit und erzielen zuverlässig die gewünschte Qualität von Q1 bis Q4. Im Rahmen der halbtägigen Veranstaltungen, stellten die Knauf Spachtel-Experten immer wieder einzelne Produkte in praktischer Anwendung vor. Dabei gaben sie den Fachhandwerkern wertvolle und hilfreiche Tipps. Etwa zu den richtigen Einsatzbereichen, zur passenden Auswahl der Werkzeuge, aber auch wie sich die Spachtelmaterialen noch effizienter und einfacher verarbeiten lassen. Den Gästen bot sich jede Menge Gelegenheit, selbst Hand anzulegen und die Produkte am Vorführstand zu testen. Besonders groß war das Interesse am Knauf Eckenspachtel-Set. Die Kombination aus Spachteltrichter Hopper, den passenden Eckschutzschienen Dallas und Las Vegas sowie der verarbeitungsfertigen Füll- und Feinspachtelmasse Fill&Finish light, ermöglicht es, effizient und anwenderfreundlich starre Eckverbindungen an Trockenbauwänden herzustellen. Ebenfalls in Live-Anwendung zu sehen gab es den vielseitig einsetzbaren Spritzspachtel Plus und den Klassiker Knauf Uniflott.

Vorführungen motivieren

Passend zur Präsentation der hochwertigen Produkte und Systeme versorgten die Food-Spezialisten im Knauf „Spachteltruck“ die Gäste mit leckeren Burgern und Cookies und boten so den perfekten Rahmen für eine tolle Veranstaltung sowie einen intensiven Fachdialog unter den Spachtelprofis. Die Fachhandwerker wurden vom ausrichtenden Baustoff-Fachhändler direkt zum Profi Treff eingeladen. Zusätzlich lockte der sichtbar platzierte und auffällig gestaltete Vorführbereich mit Foodtruck jede Menge weitere Handwerkskunden zum spontanen Besuch der Vorführungen an. Die Veranstaltungsreihe ist ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Knauf und seinen wichtigen Partnern im Fachhandel.

Quelle: Knauf/wh