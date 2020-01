Max Schöne tritt in Geschäftsleitung von Heroal ein

Dr. Max Schöne ist neues Mitglied der Geschäftsleitung und führt Heroal damit in der fünften Generation als Familienunternehmen weiter. Foto: Heroal



Seit dem 1. Januar 2020 ist Max Schöne Mitglied der Heroal Geschäftsleitung. Er übernimmt damit die Geschäftsführungsaufgaben von Vera Schöne und führt gemeinsam mit dem bestehenden Geschäftsführer Konrad Kaiser das Familienunternehmen in fünfter Generation.

Schöne ist seit 2016 im Unternehmen tätig und hat in seiner Rolle als Verantwortlicher für den Bereich Unternehmensentwicklung in dieser Zeit umfassende Einblicke in das Unternehmen gewonnen und in verschiedenen Bereichen aktiv an der Weiterentwicklung des Unternehmens mitgewirkt. „Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg fortzusetzen und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern auch zukünftig unsere Marktposition zu stärken und unser Geschäft auszubauen“, so Max Schöne. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf einer hohen Kundenorientierung, der Weiterentwicklung des Lösungs- und Serviceangebots und der entsprechenden, optimalen Ausrichtung von Organisation und Prozessen. „Wir sehen vielfältige Chancen und gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten für Heroal und unser Partnernetzwerk, die wir in den nächsten Jahren konsequent nutzen möchten“, so Max Schöne weiter. Vera Schöne war insgesamt fast 20 Jahre in der Geschäftsleitung von Heroal tätig und wird dem Unternehmen als Beiratsmitglied weiterhin beratend zur Seite stehen.

Quelle: Heroal/wh