DAW feiert 125 Jahre Firmengeschichte

Dr. Ralf Murjahn sprach vor 200 Gästen. Foto: DAW Anzeige



Vor 125 Jahren, am 15. Januar 1895, wurden die »Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn« (DAW) in Ober-Ramstadt gegründet. Genau am 15. Januar wurde nun das Jubiläum mit einem Festakt am Firmensitz gefeiert.

Dr. Ralf Murjahn, der geschäftsführende Direktor der DAW, begrüßte die gut 200 geladenen Gäste und führte durch den Vormittag, den vier Musiker mit einem Musikstück von Antonin Dvořák aus dem Gründungsjahr 1895 eröffneten. „Wir schauen in diesem Jahr zurück auf eine erfolgreiche Geschichte, die das solide Fundament für eine spannende Zukunft darstellt“, erläuterte er. „Bei aller Bescheidenheit lässt sich feststellen, dass die DAW die Entwicklung unserer Branche in den vergangenen 125 Jahren mit zahlreichen Innovationen mitgeprägt hat“, so Murjahn.

Die Feiern werden sich über das ganze Jahr erstrecken. Ein Highlight findet im Sommer statt, wenn das Unternehmen deutschlandweit Mitarbeiter und ihre Angehörigen zum großen „We are family“-Tag nach Ober-Ramstadt einlädt. Zusätzlich sind 2020 weitere Aktivitäten geplant: Unter dem Motto „Bring your family“ öffnet die DAW einmal im Monat am Standort in Ober-Ramstadt ihre Tore, um Familienangehörigen eine Besichtigung des Werks sowie der Arbeitsplätze zu ermöglichen. Begleitet wird dies jeweils von einem bunten Rahmenprogramm. Und der rote Faden spinnt sich weiter zu einer weiteren Aktion, bei der das Unternehmen die zahlreichen Familien, die mit mehreren Generationen im Unternehmen arbeiten, in einer besonderen Fotoaktion ausstellt. In kurzen Videoclips können sich die jeweiligen Familien zusätzlich präsentieren und werden hierfür prämiert.

Zur Familie zählen für die DAW auch ihre Kunden. So ist Murjahn überzeugt: „Wir als Familienunternehmen haben alle Chancen, besonders langfristige und vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Kunden aufzubauen, die häufig ebenfalls familiengeführt sind.“ Mit ihrer Profi-Marke Caparol startet die DAW daher im Jubiläumsjahr auch eine spezielle Initiative, um dem Malerhandwerk besonderen Dank auszusprechen: Den „Caparol Zukunftscampus“.

Bereits bei der Umfirmierung auf die Rechtsform einer SE 2013 bezog sich das Unternehmen bei der Gestaltung des Firmensignets auf Flächen im 60- und 120- Gradwinkel. Diese basieren auf dem Brechungswinkel des Minerals Amphibol, mit dessen Fund im Odenwald die Firmengeschichte begann. So sind Schrift und Winkelvariationen auch bei der Gestaltung des Jubiläums-Logos an die kristalline Amphibol-Form angelehnt, die Farbgestaltung ist – wie sollte es bei einem Farbenhersteller auch anders sein – bunt und entspringt dem Corporate Design des Unternehmens. „Und das Plus hinter der 125 erklärt sich ganz einfach“, schmunzelt Ralf Murjahn: „Wir schreiben die Geschichte weiter – auch über die 125 Jahre hinaus.“.

"Wir haben unsere Produktphilosophie noch einmal weiterentwickelt“, erläutert Ralf Murjahn die Entscheidung zur Überarbeitung des Slogans. Die Produkte der DAW und ihrer Marken werden überwiegend an Bauwerken angewendet, die von Menschen genutzt werden, meist zum Wohnen oder Arbeiten. „Indem unsere Produkte die Leistungsfähigkeit von Bauwerken erheblich verbessern, tragen sie auch maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität der Nutzer bei.“ Diese Tatsache formuliert Murjahn auch mit internationalem Anspruch durch „Better Building Performance. Better Life“ und ergänzt dies um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit eines seit 125 Jahren bestehenden Familienunternehmens: „Since 1895“. Quelle: DAW / pgl