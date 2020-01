Meffert investiert in schnelle Lieferfähigkeit

Die Meffert AG stemmt Planung und Bau ausschließlich mit regional ansässigen Unternehmen. Foto: Meffert



Die Meffert AG Farbwerke erweitert ihre Lagerkapazität. Am Standort Bad Kreuznach errichtet das Unternehmen eine 6.500 Quadratmeter große Lagerhalle mit Büroetage. Im Januar vollzog der Vorstand des Familienunternehmens mit Gästen aus Politik und Wirtschaft den ersten Spatenstich. Die Bauarbeiten sollen bis Herbst 2020 abgeschlossen sein.

Bei dem Acht-Millionen-Euro-Projekt handelt es sich um eine Großinvestition, die den Unternehmensstandort Bad Kreuznach stärken wird. 6.000 zusätzliche Palettenstellplätze im Hochregallager sowie 1.296 Palettenplätze im Fließlager werden hier entstehen. Zusätzlich sollen 1.320 Fachböden den Versand von Kleinmengen ermöglichen. Durch eine Gesamtkapazität von 30.000 Palettenplätzen am Standort Bad Kreuznach wird dann gewährleistet sein, dass die Meffert AG den gestiegenen Anforderungen an die Warenverfügbarkeit und an eine schnelle Lieferfähigkeit der Produkte auch in Zukunft gerecht wird.

„Wir wollen mit einem hohen Lagerbestand eine fast 100-prozentige Lieferquote garantieren, um gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich zu sein“, erklärte Vorstandsvorsitzender Klaus Meffert. „Die Investition wird die derzeitigen Kosten für Auslagerungen bei Logistikern stark reduzieren.“ Auslöser sei in erster Linie ein langfristiger Vertragsabschluss mit einem Großkunden gewesen. In den neuen Fitnessräumen mit Umkleideräumen und Duschen werden nicht nur Trainingsgeräte zur Verfügung stehen, sondern auch Kurse unter Leitung einer Diplom-Sportlehrerin stattfinden. Das Sportangebot ist seit einigen Jahren Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter aus Verwaltung, Produktion und Lager zugeschnitten.

Quelle: Meffert/wh