Dank guter Dämmung Klima schützen und Steuern sparen

Eine aktuelle Broschüre informiert über Steuervergünstigungen. Foto: VDPM Anzeige



Seit Jahresanfang gibt es für Hausbesitzer steuerliche Verbesserungen bei einer energetischen Fassadenmodernisierung. Dazu gibt es eine aktuelle sowie kostenlose Broschüre.

Seit Jahresanfang können Hausbesitzer, die an ihrer selbst genutzten Immobilie eine energetische Fassadenmodernisierung durchführen, bei der Steuererklärung bis zu 20 Prozent der Kosten vom Finanzamt zurückholen. Alle Hintergründe und Details zu diesem Thema hat der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) in einer kompakten Broschüre zusammengefasst. Damit können Fachunternehmer, Maler und Stuckateure beim Endkunden mit klaren Vorteilsargumenten für Wärmedämm-Verbundsysteme punkten. „Wir haben uns mit vielen anderen Initiativen seit langem dafür eingesetzt, dass energetische Modernisierungsmaßnahmen die Steuerlast senken“, erklärt VDPM-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Joachim Riechers, „damit werden Anreize geschaffen, etwas für den Klimaschutz zu tun. Gleichzeitig bieten sich dem Fachhandwerk nun bessere Möglichkeiten, das Marktpotenzial zu erschließen, denn noch immer sind viele Bestandsbauten nicht gedämmt." Mit der Einführung der in den nächsten Jahren weiter steigenden CO2 Abgabe wird Heizenergie immer teurer.

Kompakte Info zu Steuervorteilen

Der Handlungsbedarf bei Hausbesitzern für energetische Modernisierung wächst. Die neue VDPM-Broschüre „Steuern sparen“ erklärt übersichtlich und kompakt alle Details und Kriterien, die erfüllt werden müssen, um die Steuervorteile in Anspruch nehmen zu können. Dabei wird auch die wichtige Funktion des qualifizierten Handwerks deutlich, denn nur mit der Ausführung durch Meisterbetriebe greift das Förderprogramm. Die neue Broschüre „Steuern sparen“ ist als pdf abrufbar unter www.vdpm.info, Fachunternehmer können gedruckte Exemplare für eigene Werbemaßnahmen auch in größerer Stückzahl beim VDPM bestellen.

Quelle: VDPM/wh