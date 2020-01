Fachkräftemangel steht im Fokus

FH-Vizepräsident Carsten Schröder (l.) sprach ein offizielles Grußwort, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Biernath (M.) und Sandra Heuflich (r.) hatten den Baubetriebstag organisiert. Foto: FH Münster/Stefanie Gosejohann



Beim Baubetriebstag an der FH Münster ging es dieses Jahr darum junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern. Wichtiger Schritt sei dazu, eine größere Bereitschaft zur Mobilität zu erzeugen sowie optimalere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Heutige Führungskräfte in der Baubranche hätten überwiegend ein noch sehr traditionelles Managementverständnis, gezeichnet von klaren Strukturen und kaum vorhandener Feedback-Kultur. „Die junge Generation hat viel höhere Ansprüche an eine ausgeglichene Work-Life-Balance, ist wesentlich mobiler und daher eher bereit, den Arbeitgeber zu wechseln“, erklärte Thomas Echterhoff beim Baubetriebstag am Fachbereich Bauingenieurwesen der FH Münster. „Darüber müssen wir Arbeitgeber uns im Klaren sein und Ideen entwickeln, wie wir besser auf diese jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen können.“ Der Bauunternehmer und Vorsitzende des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen konnte zwar auch keine Patentrezepte liefern, um das Problem des Fachkräftemangels zu lösen, gab aber einige Denkanstöße und riet dazu, insgesamt mehr Verständnis für die nächste Generation aufzubringen.

Qualifikation wird immer wichtiger

Der regelmäßig an der FH Münster stattfindende Baubetriebstag stellte das Thema Fachkräftemangel diesmal in den Mittelpunkt. Neben Echterhoffs Vortrag ging es unter anderem um Weiterbildungen und die Rekrutierung von Azubis. Weiterhin stand aber auch die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Schadenersatz im Baurecht auf dem Programm. Organisatoren waren Prof. Dr.-Ing. Jürgen Biernath und Sandra Heuflich vom Fachbereich Bauingenieurwesen.

Quelle: FH Münster/wh