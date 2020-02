Portal für gesunde und nachhaltige Gebäude

Die leistungsstarken Filterfunktionen des Sentinel Portals führen rasch zum passenden, gesunden Produkt. Foto:: Sentinel Haus Institut Anzeige



Mit Wissen aus Praxis und Forschung präsentiert sich das neue Sentinel Portal. Auf der größten Onlineplattform für das gesunde und nachhaltige Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden finden Bauherren und Investoren schnell und sicher geprüfte Produkte, qualifizierte Planer und Bauunternehmen.

Mit dem Start der neuen Onlineplattform fasst das Sentinel Haus Institut seine Erfahrung mit Onlinelösungen zum gesunden Bauen aus fünf Jahren unter www.sentinel-haus.de zusammen. Kernstück ist nach wie vor die Produkt-, Experten- und Projektdatenbank. Aktuell listen 100 Hersteller ihre geprüften Produkte in 37 Kategorien – von der Abdichtung bis zum Teppichboden und dessen Reinigung. Ebenso neu wie der Name sind die noch bessere Nutzerfreundlichkeit, das klare Design und die Struktur der Datenbank. Neue Filterfunktionen führen schnell und übersichtlich zu gesunden und nachhaltigen Produkten. Diese können registrierte Bauprofis und Endkunden in Projekt- und Merklisten speichern, individuell sortieren, verwalten und exportieren. Für gemerkte Produkte gibt es einen Aktualisierungsservice, wenn sich Daten ändern. Das für Mobilgeräte optimierte Layout ermöglicht den Zugriff direkt von der Baustelle. Bis zu fünf Nutzer nutzen einen Account gleichzeitig und kommunizieren in eigenen, geschützten Bereichen.

Durchblick im Labeldschungel und Anbietervergleich

Das Sentinel Portal bietet Informationen zu Bauunternehmen mit hohen gesundheitlicher Qualität und sicherer Baustoffliste, Planern mit Ausschreibungskompetenz für gesunde und nachhaltige Immobilien sowie Herstellern mit belastbaren und transparenten Produktqualitäten. „Weniger Schadstoffe, mehr Gesundheit und Behaglichkeit in Gebäuden, beim Bau genauso wie im Betrieb, das ist es, was uns antreibt“, erklärt Peter Bachmann, Geschäftsführer des Sentinel Haus Instituts. „Wissenschaftlich geprüfte und zertifizierte Produkte mit verlässlichen Labeln ersparen Profis wie Endkunden den Weg durch den Labeldschungel mit seinen teilweise intransparenten und unübersichtlichen Kriterien“. Hersteller müssen vor der Freigabe die Eignung mit entsprechenden Berichten akkreditierter Prüfinstitute nachweisen. „Unser Ziel ist, dass gesundes Bauen und Wohnen für alle planbar, machbar und bezahlbar ist. Dazu bieten wir der Elite des gesunden Bauens und Wohnens einen universell nutzbaren Marktplatz mit hoher Glaubwürdigkeit“, so Bachmann. Hersteller haben jetzt umfangreiche Optionen, ihre Kernkompetenzen und ihre Produkte hervorzuheben. Ebenfalls neu: Die Datenbank zeigt automatisch das gesamte geprüfte Produktsortiment eines Herstellers oder verknüpfte Themenwelten an. Diese sind frei zugänglich und vermitteln Endkunden wie Fachleuten in kompakter Form wertvolles Wissen – etwa zum gesunden Kinderzimmer, Radon oder Baurecht. Für Bauherren eines Hausanbieters oder für Kundenaktionen liefern individuelle Themenwelten exklusive Informationen, etwa zur wohngesunden Renovierung oder passenden Reinigungsprodukten. Zertifizierte Baustoffhändler, Architekten und Handwerker präsentieren ihre Leistungen und verknüpfen sie mit realisierten Objekten und den dort verwendeten Produkten. Zahlreiche relevante Bauprodukte der Datenbank sind kostenfrei recherchierbar, ebenso die Themenwelten. Der komplette Überblick und die umfangreichen Funktionen erfordern eine kostenpflichtige Registrierung.

Quelle: Sentinel/wh