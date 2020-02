Investition in die Zukunft

Die Karl Bachl GmbH & Co. KG mit Firmensitz in Röhrnbach wird zum 1. März 2020 die Firma Metz EPS-Hartschaumzuschnitte in ihre Firmengruppe aufnehmen und gemeinsam eine neue Firma gründen, die Metz Forming GmbH & Co. KG.

Die Firma METZ ist einer von wenigen Styropor-Konfektionären in Deutschland. Kernkompetenz von METZ sind nicht nur einfache Zuschnitte, sondern auch komplizierte Verpackungslösungen, Konturen- und Frästeile sowie Formteile. “Durch die Übernahme erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich Zuschnitte“, sagt Michael Küblbeck, Geschäftsführer der Karl Bachl GmbH & Co. KG. mehr