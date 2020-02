Das Multitalent - Der leichte VOGT Hammer

Anzeige



Anzeige

Schnelles Entfernen alter, schadhafter Aussen- und Innenputze oder nicht ausreichender Wärmedämmverbundsysteme, Schlitzen und Ablösen von Dämmung zum Herstellen erforderlicher Brandüberschläge. Arbeiten vom Gerüst aus oder vom Boden. Abstoßen geklebter Fliesenbeläge mit Entfernen von Spachtel und Klebstoffreste. Abschaben elastischer und verklebter CV / Lino / Korkböden oder Designbeläge.

Beim Entfernen von Putzen und spröden Materialien wird viel Staub freigesetzt, der das Bedienpersonal aber auch die Umgebung belastet. Die neue VOGT Staubabsaugung kann dem entgegentreten. Sie ist kombinierbar mit allen VOGT Hammer Typen. Die Absaugung kann mit allen gängigen Sanierungswerkzeugen angewendet werden. Die Installation erfolgt werkzeugfrei, die Absaugdüse wird über den Werkzeugschaft geschoben und der Schlauch per Klettschlaufen mit Schnellverschlüssen am Gerät entlang geführt. Durch die Verwendung von leichten Materialien ist kaum ein Mehrgewicht am Gerät zu spüren. Die Staubabsaugung ist von der BG-Bau geprüft und anerkannt und wird mit einer Arbeitsschutzprämie gefördert. mehr