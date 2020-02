Optimale Organisation spart Zeit und Nerven

WinWorker ist mit praktischen Funktionen ins Jahr gestartet, die das Leben erleichtern. Etwa das Planaufmaß: PDF-Baupläne bilden die Grundlage für ein Aufmaß am Bildschirm. Die Anbindung an die Daten von Knauf ermöglicht es, eine komplette Systemkalkulation in der Software zu erstellen.

Mit der WinWorker Software kann der Handwerksprofi seine Aufträge vom Angebot bis zur Schlussrechnung strukturiert abwickeln. Bei Bedarf kann das Programm durch intelligente Module und Anbindungen erweitert werden. Mobile Anwendungen wie die Zeiterfassung, die Baudoku und die Geräteverwaltung ergänzen das Portfolio.