Saarlands Stuckateure machen sich beim Fachseminar fit

Die Zuhörer verfolgten die spannenden Vorträge, auch der Vorsitzende Bundesverbandes Oliver Heib. Foto: Landesinnung Saar Bärbel Breyer



Das traditionelle Fachseminar der Landesinnung Saar Stuck Putz Trockenbau fand zum 49. Mal, aber nicht zum ersten Mal im Seehotel Weingärtner am Bostalsee statt. Dem stellvertretenden Landesinnungsmeister Tim Braun gelang es auch in diesem Jahr, ein interessantes Programm für seine Kolleginnen und Kollegen zu organisieren- dies bewies unter anderem die äußerst erfreuliche Teilnehmerzahl.

Den Anfang machte Mario Ackermann von der Firma Sto über zukunftsweisende Fassadenfarben. Dass dieses Thema aktuell ist, belegte ein kurzer Filmausschnitt aus Frank Elstners Sendung „Die große Show der Naturwunder“ in der Ranga Yogeshwar darstellte, wie bei einer entsprechenden Fassade schädliche Stickoxide in unschädliches Nitrat umgewandelt werden können. Über die Chancen, die sich beim Altbau für den Stuckateur ergeben, referierte Florian Baum von der Firma Sakret, bevor Lukas Schulze-Brock die breit angelegte Werbekampagne „Deine Zukunft ist bunt“ der Firma Brillux – für Stuckateure und Maler gleichermaßen von Bedeutung - vorstellte.

Geschäftsabläufe verbessern

Am Nachmittag informierten Florian Lenz von der Firma Knauf über Brandschutz und Schallschutz sowie Willibald Haupert von der Firma Remmers über die Sockel- und Innenabdichtung in der Praxis. „Wenn ich in der Bäckerei ein Brot kaufe und keinen Bon erhalte, ist dies dann Schwarzbrot?“, lautet eine Frage. Darüber und über so einiges, wie und wo die Unternehmen ihre Steuerlast für 2020 optimieren können, informierte Steuerberater Sven Braun in einem kurzweiligen Beitrag, bevor Honoraranlagenberater Karsten Matt aufzeigte, welche erfolgsversprechenden Möglichkeiten zur Geldanlage trotz angespannter Lage am Finanzmarkt möglich sind. Christian Steffes aus Dudweiler/Saar ist momentan dabei, den Jungmeisterkreis im Saarland zu reaktivieren. Auf Einladung der Landesinnung Saar Stuck Putz Trockenbau kam einer der beiden Vorsitzenden des Nordrhein-Westfälischen Jungmeisterkreises, Alexander Hammeke, nach Bosen. Bei vielen Gesprächen und Diskussionen wurden erste gemeinsame Aktionen mit beiden Jungmeisterkreisen besprochen. Zum Jubiläum im nächsten Jahr - dem 50. Fachseminar – wird sich die Landesinnung Saar Stuck Putz Trockenbau sicherlich ein besonders Highlight ausdenken. Also kann man sich das letzte Januarwochenende 2021 auf jeden Fall schon einmal im Kalender vormerken.

Quelle: Landesinnung Saar/wh