Brillux lobt Design Award 2021 aus

Auch die Preisverleihung 2021 wird wieder im vielfach ausgezeichneten LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster stattfinden. Foto: Brillux Anzeige



Herausragende Gestaltungen an der Fassade und im Innenraum verdienen große Aufmerksamkeit. Der Brillux Design Award will sie schaffen, für die Objekte und für ihre Gestalter. Ab Mai 2020 sind Handwerksbetriebe aufgerufen, sich mit ihren besten Arbeiten für die Auszeichnungen zu bewerben.

Die erste Preisverleihung des Brillux Design Awards im September 2019 im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster hat die Bedeutung des neuen Preises für die Branche und die Baukultur eindrücklich unterstrichen. Er Ist Nachfolger des Deutschen Fassadenpreises und wird im Zwei-Jahres-Turnus ausgeschrieben und prämiert richtungsweisende Gestaltungen aus der ganzen Welt in vier Fassaden- und zwei Innenraumkategorien. Bei der Auslobung 2021 wird es die Kategorie „Historische Gebäude und Stilfassaden“ geben. In dieser Kategorie lässt sich aufwendige und präzise Handwerksarbeit besonders gut darstellen. Eine unabhängige Fachjury aus international erfahrenen Handwerkern, Architekten und Innenarchitekten wählt die Preisträger – je Kategorie drei Nominierte, unter ihnen der Sieger – aus. Der Brillux Design Award ist mit insgesamt 25.000 Euro Preisgeld dotiert. Das ist nur ein Teil der Wertschätzung: Zusätzlich bekommen die Preisträger alle Mittel an die Hand, mit denen sie ihre Auszeichnung imagefördernd an Kunden und Interessenten vermitteln sowie vermarkten können. Denn außergewöhnliche Kompetenz und besondere Leistungsfähigkeit – dafür steht der Gewinn eines solch renommierten Preises – sind heute entscheidend, um anspruchsvolle und lukrative Aufträge zu akquirieren.

Anmeldung bis einschließlich Dezember

Eingereicht werden können ab Mai 2020 alle Objekte, die vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 mit Brillux Produkten realisiert worden sind. Alle Informationen zum Brillux Design Award 2021 und die Online-Teilnahmeunterlagen stehen auf www.brillux.de/design-award bereit. Einsendeschluss für den aktuellen Wettbewerb ist der 31.12.2020. Die nächste Preisverleihung findet im November 2021 statt.

Quelle: Brillux/wh