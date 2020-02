Feine Nasen riechen versteckten Schimmel

Am 16. und 17. Mai 2020 findet in Chemnitz eine Zertifizierung von Schimmelspürhunden statt. Hunde können Schimmelbefall bestens erkennen. Die Leistung wird vom Bundesverband Schimmelpilzsanierung begleitet. Anmeldefrist ist Ende April.

Hunde haben eine Nasenleistung, die die des Menschen um das Millionenfache übersteigt. Aufgrund ihres herausragenden Geruchssinns werden Hunde bereits seit Jahrzehnten erfolgreich zum Aufspüren von Rauschgift, Sprengstoff, Bargeld oder im Rettungswesen zum Aufspüren von Menschen eingesetzt. Die Suche nach versteckten Schäden im Gebäude stellt eine besondere Schwierigkeit bei der Gebäudediagnostik dar. Um die Qualität der Arbeit von Schimmel-Spürhund-Teams abzusichern, hat der Bundesverband Schimmelpilzsanierung e.V. (BSS e.V.) in enger Abstimmung mit dem Umweltbundesamt eine Prüfungsrichtlinie erstellt und bietet seit sechs Jahren entsprechende Prüfungen mit Zertifizierung an. Seit drei Jahren arbeitet der BSS e.V. auf diesem Gebiet eng mit Experten aus Österreich, Dänemark, Finnland und Island zusammen.

Spürhundarbeit – versteckte Mikroorganismen im Geruchsparcour

Hunde können selektiv riechen. Dies bedeutet, dass der Hund in der Lage ist, aus einer Mischung von Gerüchen, ihm antrainierte Geruchsstoffe herauszufiltern, im Gedächtnis zu speichern und später sicher wiederzuerkennen. Dies ist sehr wichtig, da sich Ausdünstungen von Schimmelpilzen mit dem Geruchsbild des Baumaterials, auf dem sie sich befinden, vermischen. Das Geruchsbild vergisst der Hund nicht mehr. Sein Geruchssinn ist auf unterschiedlichsten Stoffen trainierbar. Bei der Prüfung durch den BSS e.V. durchläuft der Hund mit seiner Hundeführerin oder seinem Hundeführer einen Gebäudeparcour, in dem unterschiedliche Geruchsproben versteckt sind. Für die Herstellung der Geruchsproben werden Materialtypen wie Wandputz, Gipskarton, Holzwerkstoffe und Tapete im Labor mit Mikroorganismen besiedelt und im Prüfungsgebäude versteckt. Die Anmeldefrist endet am 30. April 2020. Im Rahmen der Prüfung muss der Hund zuerst einen Wesenstest absolvieren, denn er sollte sich in Wohnungen, in denen es oft Kinder und Haustiere gibt, trotz aller Einflüsse personenverträglich verhalten. Danach prüfen zwei vom BSS e.V. berufene Prüfer die Suchleistung des Hundes und die Fähigkeit des Hundeführers. Das Team muss in mehreren Räumen versteckte Schimmel-Geruchsproben aufspüren.

Spürhund und Hundeführer als Einsatzteam zur Schadensbegrenzung

Schimmelspürhunde können bei der Gebäudediagnostik zum Aufspüren von versteckten Schimmelpilzschäden einen wichtigen Beitrag leisten. Durch ihren Einsatz müssen Bauteile nicht unnötig zerstört werden. Zur Entnahme von Proben müssen Bauteile erst geöffnet werden, wenn tatsächlich eine Anzeige des Spürhundes vorliegt. Schimmelspürhunde können außerdem für vorsorgliche Begehungen eingesetzt werden, um versteckte Schimmelpilzschäden ausschließen zu können. Wer ein Spürhund-Team engagiert, will wissen, ob es in seinem Haus Schimmel gibt oder nicht. Da es bei Schimmelschäden in erster Linie um die Gesundheit der Bewohner geht, ist es um so wichtiger, dass die Hunde gut ausgebildet sind und der menschliche Begleiter fundierte Kenntnisse im Umgang mit Spürhunden hat. Wird ein vom BSS e.V. zertifiziertes Spürhund-Team beauftragt, dann ist sichergestellt, dass kein Hobby-Schimmelsucher mit seinem Hund am Werk ist.

Anmeldung zur Prüfung und Vorbereitungstermine 2020

Prüfungstermin 2020: 16. und 17. Mai 2020 in Chemnitz

Hundebesitzer mit einem bereits ausgebildeten Spürhund können sich bis zum 30. April 2020 zur BSS Schimmelspürhund-Prüfung anmelden.

Workshop Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit am 7. März 2020 in Chemnitz. Dieser Workshop ist nur für Teams, die bereits im Einsatz sind.

Eignungstest am 8. März 2020 in Chemnitz.

Ein Test zur Feststellung, ob ein Hund als Schimmelspürhund geeignet ist.

Anmeldeformulare für Vorbereitungskurse sowie die Zertifizierung 2020 und auch Adressen bereits zertifizierter Teams unter www.schimmelpilzspuerhund.com

Mit der bundeseinheitlichen Zertifizierung hat der BSS eine Qualifizierungsstruktur für Schimmelpilzspürhunde und ihre Führer aufgebaut. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Schimmelpilzspürhundführer/innen und mit dem Umweltbundesamt wurde eine Richtlinie zur Prüfung von Schimmelspürhunden erarbeitet.

Quelle: Bundesverband Schimmelpilzsanierung/wh