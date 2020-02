Jede Energieberatung stößt fast drei Maßnahmen an

Beratung führt dazu, dass Sanierungswillige investieren. Foto: Fotolia / Alexander Raths



Förderprogramme der Gebäudesanierung sollen regelmäßig überprüft werden. Aktuell wurden die Maßnahmen der Jahre 2014 bis 2018 angeschaut von Price Waterhouse Cooper. Beeindruckend sei nach Ansicht der Prüfer, dass eine Beratung mehrere Maßnahmen veranlasst habe. In den Jahren wurden pro Jahr mehr als 8000 Förderanträge gestellt.

Dank der Energieberatung werden mehr Maßnahmen umgesetzt als vorher geplant würde. Im Anschluss an eine Beratung wurden im Schnitt 2,9 Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt. Auch eine bessere Abstimmung der Maßnahmen findet statt. Das zeigt ein aktueller Beitrag unseres Partners enbausa.de. Eine Netto-Energieeinsparung habe sich deutlich verbessert. Mehrinvestitionen nach einer Beratung würden bei 30.968 Euro liegen.

Programme sollen noch besser werden

Doch die Experten haben jedoch nicht nur eine positive Bilanz gezogen, sondern auch Vorschläge für eine weitere Verbesserung der Förderprogramme zur Energieberatung erarbeitet. So schlagen sie eine Erhöhung der Anzahl förderfähiger Gebäude durch Änderung des jüngsten zulässigen Baujahrs von 2002 auf 2014 vor. Eine weitere Maßnahme soll eine Erhöhung des maximalen Förderanteils sowie der Förderhöhe sein, sowie eine Anpassung der Förderkonditionen nach Anzahl der Wohngebäude, denn aktuell gibt es nur eine Unterscheidung zwischen Ein- und Zweifamilienhäusern einerseits und Mehrfamilienhäusern andererseits. Stärkere Investitionen in Digitalisierung seien zudem unerlässlich. Die Benutzerfreundlichkeit des von der Bafa betriebenen Online-Portals muss besser werden. Auch muss besser in die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Denn das ist die Basis für bessere Renovierung.

Redaktion: Wolfram Hülscher