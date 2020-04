BG Bau liefert Tipps gegen Corona in elf Sprachen

Wie Ansteckungsrisiken minimiert werden können, dazu gibt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) Tipps in elf verschiedenen Sprachen. Neben Hinweisen auf Englisch, Französisch, Kroatisch und Ungarisch stehen auch Informationen auf Polnisch, Russisch, Türkisch, Rumänisch, Tschechisch, Portugiesisch und Bulgarisch zur Verfügung.

Hände waschen, Abstand halten, in die Armbeuge niesen und husten: So lauten die wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln, um das Ansteckungsrisiko mit Corona auf Baustellen so gering wie möglich zu halten. Die BG BAU hat diese und weitere Hinweise auf einem Plakat zusammengefasst und die Tipps mit Piktogrammen verdeutlicht. Das Plakat kann bei der BG BAU in elf verschiedenen Sprachen bestellt oder auf der Website der Berufsgenossenschaft unter folgendem Link heruntergeladen werden.

Auf ihrer Internetseite bietet die BG BAU darüber hinaus ein vielfältiges Angebot zum Umgang mit dem Thema Coronavirus – Checklisten, Handlungshilfen und weitere Aushänge inklusive. Die Informationen dazu werden laufend aktualisiert, das Service-Angebot für Unternehmen und Versicherte der Bauwirtschaft und baunaher Dienstleistungen wird kontinuierlich erweitert.

Quelle: BG Bau/wh