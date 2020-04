Protektor hält Baustellen am Laufen und versorgt Klinik mit Visier- Schutzmasken

Der transparente Kunststoffvorhang schützt die Mitarbeiter vor möglichen Viren. Foto: Protektor Anzeige



Die Produktion läuft unter extrem hohen Hygienebedingungen. Wenige Tage nach dem ersten bestätigten Corona Fall in Deutschland hat Protektor erste strenge Hygiene Maßnahmen etabliert, mit Fortschreiten der Erkenntnislage in Deutschland wurden weitere Schritte zum Schutz der Menschen schnell umgesetzt.

Ein Corona-Krisenstab bespricht täglich alle Vorkommnisse und regelt umgehend, was an Verbesserungen möglich ist. Im Krisenstab ist die gesamte Geschäftsleitung mit Entscheidern verschiedener Bereiche aktiv. Alles, was intern durch räumlichen Abstand und permanente intensive Desinfektion zum Schutz aller Menschen im Unternehmen getan werden kann, wird konsequent umgesetzt. „Die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht an oberster Stelle. Sehr früh wurden zum Schutz unserer Mitarbeiter Arbeitsplätze ins HomeOffice verlagert und räumliche Distanzen in allen Bereichen geschaffen", sagt Dr. Christof Maisch.. Aktuell ist in einzelnen Abteilungen schon jeder zweite Arbeitsplatz im HomeOffice.

Mit Video-Konferenzen hat Protektor bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. Heute wird dieses Medium weit mehr als früher eingesetzt. Die Kollegen loben die Effektivität im HomeOffice durchweg. Tatsächlich freuen sich aber auch viele, wenn sie zwischendurch mal ins Unternehmen kommen und ihre Kollegen, wenn auch auf Abstand, wiedersehen.

Absolute Spitzenklasse ist der Zusammenhalt der Mitarbeiter im Unternehmen. Das Unternehmen sei zusammen glücklich und froh, dass es noch keine Corona Opfer unter uns gibt. Alle nehmen größtmögliche Rücksicht aufeinander, man hilft und schützt sich gegenseitig wo man nur kann.

In der Produktion wurden die einzelnen Schichten zeitlich so entzerrt, dass es unter den Menschen verschiedener Schichtzeiten keine Überlappung und keine Begegnung mehr gibt. Innerhalb der gleichen Schichten achten alle auf den nötigen Abstand. Bis die Kollegen der vorigen Schicht das Gelände verlässt, bleiben die nachkommenden Kollegen in ihren Autos in sicherer Warteposition.

An denjenigen Arbeitsplätzen in der Produktion, an denen zwei Personen in räumlicher Nähe arbeiten müssen, weil eine Tätigkeit alleine schwierig auszuführen wäre, wurden durch einen kreativen Mitarbeitervorschlag elegante Absicherungen eingebaut. Durch einen Schwenkarm wird ein transparenter Kunststoffvorhang zwischen den beiden Personen eingezogen. So ist auch dort der möglichen Virenübertragung durch Atemluft bestmöglich vorgebeugt.

Mehrmals täglich werden sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung durch eine erfahrene Reinigungsfirma an allen relevanten Kontaktstellen die hohen Hygienestandards sichergestellt.

Allen ist bewusst, dass hier „drinnen“ nur so sicher sind, wie alle Beteiligten sich auch im Privatleben vor möglichen Ansteckungen schützen.

Dem Unternehmen wäre klar, wie ernst die Lage „draußen“ ist und wie schwer Ärzte, Schwestern, Pfleger und weitere medizinische Akteure um Patientengesundheit und Menschleben kämpfen.

Während in den Kliniken viele an der Belastungsgrenze für ihre Patienten kämpfen, melden sich in der Region Firmen und Privatpersonen, um mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, einen Beitrag zu leisten.

Dr. Thomas Iber und Dr. Martin Linder vom Klinikum Mittelbaden haben ihre freundschaftlichen Kontakte aktiviert, um im Engpass an Visier-Gesichtsschutz zu helfen.

Deshalb hat Dr. Maisch den Kontakt zwischen den Ärzten, PROTEKTOR und einer Initiative aus Baden-Baden hergestellt, mit der gemeinsam so viele dieser Masken wie irgend möglich hergestellt werden.

Die „Manufaktur“ der Auszubildenden bei Protektor hat sich schnell „industriell“ organisiert und binnen kurzer Zeit schon 650 Exemplare herstellen können. Täglich wird im Netzwerk abgestimmt, welche Vormaterialien ausgehen und wo Nachschub noch verfügbar sein könnte. Täglich kommen neue Anfragen nach diesen Produkten. Bisher kann jeder Bedarf bedient werden, z.T. nach und nach in Teillieferungen, aber alle werde versorgt. Kommerzielle Anfragen wurden nicht angenommen, hier geht es ausschließlich darum, ehrenamtlich zu helfen. Zugleich muss darauf hingewiesen werden, dass für die Produktperformance keinerlei Haftung übernommen werden kann.

Alle hoffen, dass es gelingt, schnell genug ausreichend Visier- Schutzmasken an die Kliniken und niedergelassenen Mediziner zu liefern. Mit den modernen 3D-Druckern werden erstklassige Ergebnisse erzielt. Einziger Nachteil ist die Prozessgeschwindigkeit. Daher ist der Zusammenschluss aller Akteure für eine schnelle Fertigstellung die ideale Lösung. Ein schönes Beispiel für Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Region.

Quelle: Protektor/wh