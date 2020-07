Programm „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ mit Kooperation

Die Bundesingenieurkammer ist neuer Partner des Wettbewerbs des RKW Kompetenzzentrums. Außerdem ist die Broschüre zur diesjährigen Wettbewerbsrunde mit allen prämierten Arbeiten und Informationen erschienen. Zudem sollen Bewerbungen bis November eingereicht sein. Durchgeführt wird das Programm von der RG Bau.

Im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ werden seit 2002 innovative, praxisnahe Digitallösungen für die Bauwirtschaft gesucht. Seit diesem Jahr ist die Bundesingenieurkammer neuer Auslober. Damit hat der Wettbewerb des RKW Kompetenzzentrums einen weiteren starken Partner an seiner Seite, der insbesondere die Interessen der Ingenieure vertritt. Gerade ist außerdem die Broschüre aller Preisträgerinnen und Preisträger im Wettbewerb 2020 erschienen. In dieser berichten die in diesem Jahr ausgezeichneten Talente, was ihren Wettbewerbsbeitrag zum Thema Digitalisierung ausmacht und in welcher Art und Weise sie das bearbeitete Thema weiter verfolgen und entwickeln werden. Zudem beschreiben sie, welche beruflichen Pläne sie haben. Die Leserschaft erfährt darüber hinaus interessante Insights zur Preisverleihung, den Aktivitäten der Alumni-Gruppe und über die Jury.

Neues Programm für 2021 gestartet

Für den Wettbewerb ist Anmelde- und Abgabeschluss der 09. November 2020. Die Preisverleihung findet auf der BAU 2021, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, am 12. Januar 2021 in München statt. Der Wettbewerb des RKW Kompetenzzentrum steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und wurde bereits im Jahr 2002 ins Leben gerufen. Er wird von den Sozialpartnern der Bauwirtschaft getragen und von zahlreichen Förderern und Medienpartnerschaften unterstützt. Die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum führt den Wettbewerb durch und begleitet ihn fachlich. Eine Broschüre gibt Anregungen und Inspirationen für mögliche zukünftige Wettbewerbsthemen. Sie kann kostenlos bei der RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum bestellt oder auf der Website heruntergeladen werden. Auf der Website des Wettbewerbs können jetzt schon Beiträge für die neue Wettbewerbsrunde 2021 angemeldet werden. Neben attraktiven Preisen in den traditionellen Bereichen Handwerk und Technik, Baubetriebswirtschaft, Bauingenieurwesen und Architektur wird erneut der Sonderpreis Startup ausgelobt.

Quelle: RKW/wh