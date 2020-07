Beitragsunabhängige Förderung von Arbeitsschutzprämien zur Absturzprävention

Als neues Fördermodell bietet die BG BAU das Prämienpaket zur Absturzprävention als beitragsunabhängige Förderung für Arbeitsschutzprämien an. Denn hochgelegene Arbeitsplätze und fehlende oder mangelhafte Sicherungseinrichtungen sorgen immer wieder für schwere Absturzunfälle. Hier möchte die BG BAU die Bereitschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern stärken, in präventive Maßnahmen gegen Absturz an hochgelegenen, absturzgefährdeten Arbeitsplätzen zu investieren. Dafür können zusätzliche, vom Beitrag unabhängige Fördermittel von den Unternehmen abgerufen werden.

Neben der beitragsunabhängigen Förderung können Unternehmen auch die beitragsabhängige Förderung in Anspruch nehmen. Antragsberechtigte Unternehmen haben im Rahmen der beitragsunabhängigen Förderung die Möglichkeit, ein Paket aus den Arbeitsschutzprämien gegen Absturz zusammenzustellen. Jede förderfähige Maßnahme aus dem Bereich Absturz wird im Rahmen der beitragsunabhängigen Förderung mit 50 % der Anschaffungskosten bezuschusst, nur beschränkt durch die maximale, beitragsunabhängige Fördersumme.

Voraussetzungen für die beitragsunabhängige Förderung

Die Höhe der beitragsunabhängigen maximalen Fördersumme gliedert sich in drei Stufen von 3.000 Euro, 5.000 Euro und 10.000 Euro je Kalenderjahr. Jeder Stufe sind aufeinander aufbauend Förderbedingungen zugeordnet, die durch das Unternehmen erfüllt oder noch umgesetzt werden müssen. Um Anspruch auf eine beitragsunabhängige Förderung in Höhe von 3.000 Euro, 5.000 Euro oder 10.000 Euro zu erhalten, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Grundvoraussetzung: Das Unternehmen beschäftigt mindestens eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter und hat ein ausgeglichenes Beitragskonto. Wird die beitragsunabhängige Fördersumme im Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, verfällt der Restbetrag. Eine Übernahme in das Folgejahr ist nicht möglich. Diese Art der Förderung kann auch mit der beitragsabhängigen Förderung kombiniert werden. Zusätzlich gibt es weitere Informationen zur Kombination von beitragsabhängiger und beitragsunabhängiger Förderung. Ein Erfolg die Sicherheit auf dem Bau zu verstärken, denn nur zusammen wird die Arbeit optimiert.

Quelle: BG Bau/wh