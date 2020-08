Keine groben Verstöße gegen Corona-Maßnahmen auf Baustellen

Nach Angaben der Bauwirtschaft Bade-Württemberg gibt es auf Baustellen keinen Verstoß gegen Regeln zum Schutz vor der Pandemie. Gerade unsere Branche habe verantwortungsvoll agiert. Geprüft wurde das von der BG Bau. Zusammen mit besseren Maßnahmen habe sich die Situation deutlich verbessert.

In Baden-Württemberg soll der Schutz beim Arbeiten einzuhalten sein. „Die Bauunternehmen in Baden-Württemberg haben von Beginn der Corona-Pandemie mit dem größtmöglichen Maß an Verantwortungsbewusstsein gehandelt und die Gesundheit ihrer Beschäftigten an die erste Stelle gestellt. Das Selbstverständnis der größtenteils inhabergeführten Unternehmen und auch der Aktiengesellschaften bedingt, dass sich diese mit aller Kraft der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenstellen und für die Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen eintreten“, sagt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg.

Nach Angaben der Berufsgenossenschaft BG BAU, die für die Überprüfung der Einhaltung von Arbeitsschutzstandards zuständig ist, können bei knapp 90 Prozent der Betriebe keine Mängel festgestellt werden. Im Vergleich zur Situation zu Beginn der Coronakrise habe sich die Situation deutlich verbessert.

„Bei einem insgesamt steigenden Infektionsgeschehen ist nicht ausgeschlossen, dass auch auf Baustellen Einzelfälle auftreten. Die Zahlen zeigen allerdings auch, dass die Treiber des Infektionsgeschehens viel eher im privaten Bereich, beispielsweise bei Urlaubsrückkehrern aus Risikogebieten, zu verorten sind“, sagt Möller. Die Sozialpartner der Bauwirtschaft haben mit der Berufsgenossenschaft noch Mitte Mai bundesweit für die Einhaltung der erforderlichen Arbeitsschutzstandards geworben.

„Die Eindämmung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und jeder Einzelne hat seinen Beitrag zu leisten - durch die Einhaltung der Abstandsregeln sowie das Anlegen eines Mund-Nasen-Schutzes, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Die Bauunternehmen in Baden-Württemberg stellen sich gemeinsam mit ihren Beschäftigten dieser Herausforderung“, sagt Möller. Denn Schutz vor der Pandemie wird zusammen erreicht.

Quelle: Bau BW / wh