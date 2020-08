Keimfarben neues Mitglied der EAE

Rüdiger Lugert, Geschäftsführer Keimfarben GmbH (links), erhielt von EAE-Geschäftsführer Ralf Pasker die Urkunde als außerordentliches Mitglied. Foto: EAE

Die Keimfarben GmbH ist nun offiziell neues außerordentliches Mitglied des Europäischen Verbandes für Wärmedämm-Verbundsysteme.

Keimfarbe ist Mitglied des Europäischen Verbandes für Wärmedämm-Verbundsysteme (European Association of ETICS, EAE). EAE-Geschäftsführer Ralf Pasker überreichte am Sitz des Unternehmens in Diedorf bei Augsburg die Urkunde an Rüdiger Lugert, Geschäftsführer der Keimfarben GmbH. Damit hat sich die Zahl der außerordentlichen Mitglieder der EAE auf 17 erhöht, die zwölf ordentlichen Mitglieder sind jeweils die nationalen Fachverbände für Wärmedämm-Verbundsysteme aus den Ländern Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, Niederlande, Irland, Polen, Großbritannien, Slowakei, Tschechien und Rumänien.

„Keim-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind umweltfreundlich. Nach unseren Unternehmensgrundsätzen sind wir verpflichtet, für unsere Zukunft und den Klimawandel zu kämpfen“, sagt Rüdiger Lugert. WDV-Systeme sind zudem eine wesentliche Maßnahme zur Begrenzung der CO2-Emissionen. „Als internationaler Akteur liegt es in unserer Verantwortung, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Deshalb unterstützen wir die EAE“, sagt Lugert.

„Außerordentliche Mitglieder profitieren vor allem durch die intensivere Integration in die auf europäischer Ebene ablaufenden und für die Branche wichtigen Prozesse“, sagt Ralf Pasker, EAE-Geschäftsführer. Wichtige sei eine Vertretung der Interessen.

Quelle: EAE / wh