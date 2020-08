Tapeten zum Blättern

Neue Broschüre zu Wand- und Deckenbelägen. Foto: Sto Anzeige



Tapeten sind keine Accessoires, sondern zeigen einen Raum. Eine aktuelle Broschüre hilft bei der Beratung. Kostenlos herunterzuladen, kann sie Kunden inspirieren. Dazu gibt es Tipps zu Komponenten.

Strapazierfähig oder dekorativ, glatt oder mit Relief, zurückhaltend oder effektvoll, Wand- und Deckenbeläge gibt es in einer weiten Bandbreite. Bei der Wahl hilft jetzt die neue Broschüre „Wand- und Deckenbeläge“ von Sto. Neben der großen Zahl an Tapeten und Wandbelägen werden hier auch die dazugehörigen Systemkomponenten vorgestellt, vom Kleber bis zur Innenfarbe. So wird die zwanzigseitige Broschüre zum Systemratgeber. Zu StoTap-Vliesen, StoTex-Glasdekogeweben sowie der Relieftapete StoTap Infinity lassen sich einfach die jeweils optimal abgestimmten weiteren Komponenten finden. Die Broschüre gibt es kostenlos als Download im Media-Center auf www.sto.de oder über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Eine Hilfe zur Einrichtung.

Quelle: Sto / wh