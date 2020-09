Behagliche Neutral- und Komforttöne sind Trend

Der Trendfarbton „Transcend“ erinnert mit seiner gemütlichen Neutralität an die Gefühle, die ein warmer Milchkaffee an einem kühlen Morgen oder der warme Sand am Strand an einem sonnigen Spätsommertag hervorrufen. Foto: PPG

In besonderen Zeiten werden Trends wichtig. Die Farbteam von PPG sieht erdige und ruhige Farben als Trend. Das Gefühl des Wohlbefindens soll zum Ausdruck kommen. Damit können sich Farbberater auf die Wünsche der Kunden fokussieren, zusammen mit einer guten handwerklichen Ausführung wird Beratung wichtig.

In einer Zeit der herausfordernden, „neuen“ Normalität rückt die Fürsorge für das geistige und körperliche Wohlbefinden in den Fokus vieler Menschen. Sie sehnen sich nach schlichter Behaglichkeit, einem entspannten Lebensstil und suchen nach Wegen, einen persönlichen und sicheren Rückzugsort zu schaffen. Die Farbexperten von PPG sehen als „Voice of Colour“ Trendfarben 2021 deshalb international Farbkombinationen mit der sanften Neutralfarbe „Transcend“ (PPG1079-4). Für das Malerhandwerk zeigt PPG deren Einsatz in der Kombination mit zahlreichen attraktiven Farbtönen aus unterschiedlichen Kollektionen. „Unser Ziel ist es, Gestaltern und Endkunden eine sehr persönliche Raumerfahrung durch Farben zu ermöglichen bzw. die international im Trend liegenden Farben in ihren Planungen einzusetzen“, sagt Donna Taylor, Farbexpertin für Bautenfarben bei PPG. „Durch die Definition der Trendfarben 2021 geben wir Orientierung in der großen Welt der Farben. Wer sie nach dem 60-30-10-Prinzip einsetzt, der wird kreativ und einfühlsam gestalten.“

Wohlbefinden braucht Ausgewogenheit

Inspiriert von den sich verändernden Lebensstilen in Zeiten einer weltumspannenden Pandemie und Herausforderung signalisieren die Trendfarben 2021 die allgemeine Sehnsucht nach Sicherheit, Wohlbefinden und Ausgewogenheit. „Wir suchen in Zeiten wie diesen nach Schutz, sehnen uns aber auch nach menschlicher Nähe“, so Donna Taylor. „Anstatt in ferne Länder zu reisen, besinnen wir uns auf einfache Aktivitäten wie spazieren, wandern, backen oder die Arbeit im Garten. „Die natürlichen Farben, die besonders in der ‚Be Well-Trendfarbpalette‘ von PPG zu finden sind, repräsentieren das, wonach wir uns nach Jahrzehnten der Überstimulation und des Überkonsums gesehnt haben – Einfachheit und Ruhe.“

Farbtrends der nahen Zukunft

Das zunehmende Bedürfnis nach Behaglichkeit, menschlicher Verbundenheit und Aufmerksamkeit war ein wiederkehrendes Thema beim Global Color Workshop von PPG. Diese jährliche Veranstaltung bringt mehr als 20 PPG-Farbexperten aus aller Welt zusammen, die für die Automobil-, Unterhaltungselektronik-, Luft- und Raumfahrt- sowie Bautenfarbenindustrie arbeiten. Über mehrere Tage analysieren sie gemeinsam Lebensgewohnheiten der Menschen in vielen Ländern, die demografische Entwicklung der Gesellschaften, den Einfluss globaler Ereignisse und die interkulturellen Einflussfaktoren, um sich einer Antwort auf die Frage zu nähern, welche Farben schon bald international im Trend liegen werden.

Braun ist das neue Grau

In den letzten Jahren haben Grautöne, als perfekte Neutralfarben, die Innenarchitektur dominiert. Da sich die Menschen aktuell jedoch vor allem nach mehr Wärme sehnen und eine stärkere Verbindung zur Erde suchen, wächst ihre Vorliebe für wärmere Brauntöne, erklärt Donna Taylor. „Wenn die Welt Ereignisse erlebt, die Unruhe, Angst und Trauer verursachen, tendieren wir instinktiv zu beruhigenden Farben, mit denen wir einen Rückzugsraum in der Welt schaffen können. Als Komfortfarben erfüllen sie eine vergleichbare Funktion wie Komfortlebensmittel – beide bieten ein wohltuendes Gefühl von Vertrautheit und Normalität, wenn man sich dem Unbekannten gegenübersieht. “

Weich, aber komplex

„Transcend“ (PPG1079-4) ist eine zentrale der Trendfarben 2021 im PPG-Farbsystem „Voice of Colour“. Es handelt sich um ein warmes Beige mit einem weichen roten Anteil, der dem Farbton mehr Komplexität verleiht. „Transcend“ kann vielseitig als Hauptfarbe für große offene Konzepte verwendet werden, eignet sich aber auch hervorragend für die Kombination mit anderen neutralen und nuancierten Pastellfarben oder sogar als Hintergrund für sehr lebendige Farben. „Deshalb sprechen wir mit Blick auf diese Farbe, die übrigens in allen drei Trendpaletten des Farbsystems „Voice of Colour“ zu finden ist, von potenzierter Neutralität.“

Mehr Komfort für die Gesundheit

Im Zentrum der PPG-Trendgeschichte 2021 steht insgesamt die „Be Well-Palette“. Sie spricht Menschen an, denen Achtsamkeit und intuitives Handeln wichtig ist. Die natürlichen Farbtöne der Palette wirken regenerierend und stimmen optimistisch. Eine Kombination der drei Farbtöne „Transcend“ (PPG1079-4), „Big Cypress“ (PPG1062-5) und „Misty Aqua“ (PPG1147-3) etwa feiert die Schönheit und erreicht alle Menschen, für die Wellness im Einklang von Geist, Körper und Seele jetzt Priorität hat. „Transcend“ ist ein haferfarbener Mittelton, der erdig und nostalgisch wirkt. Seine gemütliche Neutralität erinnert an die Gefühle, die ein warmer Milchkaffee an einem kühlen Morgen oder der warme Sand am Strand an einem sonnigen Spätsommertag hervorrufen. „Big Cypress“, ein abgedunkelter Ingwerton mit Kaki-Einflüssen, wirkt wie eine beruhigende Umarmung. „Misty Aqua“, ein Aquarell-Cerulean-Blau, überrascht in der Kombination durch seine Frische und Wärme gleichermaßen.

Verwurzelt in der Realität

Gemeinsam zelebrieren die drei Farbtöne Authentizität und Verbundenheit, indem sie an alte Handwerkskunst erinnern, traditionelles Know-how wiederbeleben und Vintage-inspirierte Farben mit zeitgemäßen Akzenten ergänzen. Alternativ ergänzt „Aubergine“ (PPG13-07), ein sattes Kastanienbraun mit schokofarbenen Nuancen, die Palette der erdigen Farbtöne ebenso wie „Boulder Lichen“ (PPG1127-4), ein Flaschengrün, das „Transcend“ ideal akzentuiert.

Kraftvoll durch fröhlichen Optimismus

Allen Kombinationen aus den Farbtönen dieser ebenso fröhlichen wie sanften und radikalen Palette gemein ist, dass sie die Stimmung heben und ein feierlicher Ausdruck von Individualität und Kraft sind. Verspielt, ausdrucksstark und kreativ kann PPGs „Transcend“ als erdiges Element auch mit „Sky Palace“ (PPG1246-4), einem ungewöhnlichen Immergrün, oder „Diving Trip“ (PPG1236-7), einem marinen Aquablau mit einem Hauch von Tiefsee, kombiniert werden.

Quelle: PPG / wh