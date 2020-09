Anzeige

Farbspende sorgt für Begeisterung

Foto: Sonnen Herzog Anzeige



Die Firma CD Color und Sonnen Herzog spendeten zusammen für eine Bergische Diakonie. Es handelte sich um Spezialfarbe mit keimresistenten Eigenschaften. Das ist Teil der Spendenaktion. Soziale Projekte sollen gefördert werden.

Zwischen Maisfeldern und Bäumen schlängelt sich abseits vom städtischen Trubel ein kleiner Weg zur Bergischen Diakonie in Wülfrath. Uns empfangen mehrere Wohneinheiten, ein Berufskolleg, ein Heilpädagogisch-Psychotherapeutisches Zentrum und ein euphorisch gestimmtes Team. Wie wir erfahren, setzt sich die Bergische Diakonie hier aktiv für Kinder, Jugendliche, psychisch kranke Erwachsene und Senioren ein. Hilfsbedürftige Menschen finden nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch Unterstützung und Zuneigung – ob durch Gespräche, Bildung oder Pflege. Darüber hinaus versorgen ehrenamtliche Helfer von der Tafel Menschen mit geringem Einkommen wöchentlich mit Lebensmitteln. Die Tafel wird zu hundert Prozent durch Spenden ermöglicht und auch Wohlfahrtsverbände, wie die Diakonie können nur einen Teil der Anschaffungen durch staatliche Unterstützung finanzieren. Daher ist die Freude über die Sachspende unglaublich groß. „Wir sind auf solche Spenden angewiesen, um einen Ort zum Wohlfühlen zu schaffen“, teilt uns Tanja Högström, Leiterin der 6 zugehörigen Standorte mit.

Mit der Farbspende setzt die Dörken Group in Herdecke ihre große Spendenaktion fort. Im März wurden innerhalb von nur 3 Tagen 10.000 Liter der Spezialfarbe Lucite® MultiResist Pro verteilt. Auch das Traditionsunternehmen Sonnen Herzog konnte bereits Weihnachten 2019 durch eine Spende in Höhe von 10.000 € an die Krass e. V., Kinderaugen zum Leuchten bringen. Der Spezialist für Handwerksbedarf mit Hauptsitz in Düsseldorf verfügt neben den 15 Filialen, über eine gut strukturierte Logistik mit eigener Fahrzeugflotte. Beide Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft. „Uns liegt die Unterstützung solcher Projekte besonders am Herzen. Daher war es für uns selbstverständlich, die Logistik zu übernehmen,“ sagt Margarethe Sonnen, Geschäftsführerin bei Sonnen Herzog.

Die hochwertige Farbe Lucite® MultiResist Pro ist bakterien- und keimresistent und eignet sich aufgrund der schadstofffreien Rezeptur besonders für den Einsatz in sensiblen Bereichen. „Wir wissen schon sehr gut, wo die Farbe zum Einsatz kommt“, sagt Tanja Högström. „Mit den rund 580 Litern Farbe erhalten die Küche, die zwei Lebensmittellager und wahrscheinlich die frisch gedämmte Garage einen neuen Anstich.“ Ein gutes Zeichen, dass die Wirtschaft Projekte unterstützen will.

Quelle: Sonnen Herzog / wh