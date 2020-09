Anzeige

Pflegeleichter Werkstoff mit Ausstrahlung

Mit SterlingOSB-Platten von Norbord in der Ausführung Zero, formaldeydfrei verleimt, sind die Wände im Trampolinpark i-Jump in Mansfield verkleidet. Die Platten sind nicht nur robust, sondern auch sehr pflegeleicht. Foto: Nordbord Anzeige



Wie vielseitig einsetzbar und dekorativ SterlingOSB-Platten von Norbord sind, zeigt sich im Trampolinpark i-Jump in Mansfield. Dieser Freizeitpark mit seinen verschiedenen attraktiven Sprunggeräten wird täglich vor allem von Kindern und ihren begleitenden Betreuern besucht. Bei der Gestaltung des Innenraums legte i-Jump nicht nur Wert auf praktische, pflegeleichte Materialien. Die sollten möglichst auch noch einen Nutzen mit Spaßfaktor haben.

Um dies zu erreichen, wurden die Wände mit OSB-Platten verkleidet. Die Ausführung SterlingOSB Zero hat sich besonders deshalb für diese Anwendung angeboten, weil sie formaldehydfrei verleimt wird.

Individuelle, kostengünstige Dekoration

Stephi Grayson, Operations Manager bei i-Jump, ist von der Vielseitigkeit von SterlingOSB Zero begeistert. Der Holzwerkstoff verleiht dem Raum eine warme Ausstrahlung, ist robust und passt perfekt zur sonstigen Einrichtung. Zusätzlich wurden die Platten mit bunten Bild- und Logofolien aufgepeppt – eine sehr individuelle Dekoration ohne großen Kostenaufwand. Dieses spezielle Interieur kommt auch bei den Besuchern sehr gut an. Stephi Grayson und ihre Kollegen freuen sich nun über das einladende Aussehen und darüber, dass sie sich bei dieser pflegeleichten Wandverkleidung kaum Gedanken über Instandhaltungsmaßnahmen machen müssen.

Nachhaltig und klimafreundlich

Norbord OSB-Platten kommen traditionell in Trennwänden, in Flach- und Schrägdächern sowie als Konstruktionselemente in Industrie- und Wohnbauten, aber auch als Verkleidungsplatte, Sichtschutz und Bauzaun sowie zunehmend auch im Möbel- und Innenausbau zum Einsatz. Die Platten sind astfrei und ohne Innenlagenfehler sowie je nach Produktreihe wasserfest verleimt (HWK 100). Das Sortiment umfasst die weltweit erste klimaneutrale OSB-Platte sowie die Produktreihe SterlingOSB-Zero. Aus europäischer Produktion stammt mit SterlingOSB-Spezial eine Platte, die dank einer speziellen Rezeptur ideal für den Einsatz als preisgünstigere Alternative zum Importsperrholz (aus Übersee) und obendrein noch klimaneutral ist. SterlingOSB-Conti, auf die Anforderungen der modernen Verpackungsindustrie ausgelegt, wird – genau wie alle anderen SterlingOSB-Platten – aus Durchforstungsholz hergestellt und ist recyclingfähig.

Quelle: Nordbord / wh