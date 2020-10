Azubi-TalentForum

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Azubi-TalentForums erlebten Anfang des Jahres eine ereignisreiche Woche bei Brillux in Münster, die Bewerbungsphase für das Azubi-TalentForum im kommenden Jahr läuft bis zum 30. November 2020. Foto: Brillux Anzeige



Wie sich die Motivation von Auszubildenden, die durch besondere Leistungen auffallen, dauerhaft hochhalten lässt zeigt sich bei Brillux. Mit einer Bewerbung für das Azubi-TalentForum vermitteln Ausbildungspartnerbetriebe zusammen mit ihren Auszubildenden echte Wertschätzung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet eine abwechslungsreiche Zeit fachlich wie persönlich. Für das kommende Jahr sind mehrere Termine geplant.

Die Woche in Münster ist vollgepackt, neben theoretischen Inhalten und Exkursionen steht viel Praxis auf dem Programm, zum Beispiel das Seminar „Metallische und Mineralische Wandgestaltung“ oder das Seminar „Die Marke Ich“, in dem es um die eigene Wirkung geht. Zeit für Freizeit und Austausch bleibt natürlich auch, schließlich kommen die Azubis aus verschiedenen Regionen, kleinen wie großen Betrieben und haben sich einiges über ihren Alltag zu erzählen.

Bettina Henschel vom Betrieb Malerei Aigner empfindet den Übergang von der Woche in Münster zum Alltag sehr gelungen. „Für unseren Azubi Bastian war der gesamte Input sehr spannend. Gerade bei den Kreativtechniken konnte er einiges mitnehmen“, sagt Henschel. Eine der Techniken hat er sogar in seiner Abschlussprüfung ausgeführt. „Ich freue mich, dass er in der einen Woche beim Azubi-TalentForum so viel dazulernen konnte“, sagt Henschel.

Infos auf einen Blick

Brillux Ausbildungspartner haben einmal jährlich die Chance, sich mit ihren besten Auszubildenden für die insgesamt 24 Plätze des Azubi-TalentForums zu bewerben, auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet eine erlebnisreiche Woche mit Verpflegung und Unterbringung im Gästehaus B-Wohnen in Münster. Neben Einblicken in die Produktion und Entwicklung finden Exkursionen und Objektbesichtigungen statt, ergänzt durch technische Schulungen und ein Freizeitprogramm mit hohem Spaßfaktor. Ziel ist der Hauptstandort der Brillux Akademie in Münster, 14.–19.März 2021 und 11.–16. April 2021, Bewerbung online einreichen unter: www.brillux.de/azubi-talentforum, Schluss ist der 30. November 2020. Eine tolle Gelegnheit.

Quelle: Brillux / wh