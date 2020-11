Würfel sorgen für Stille

Ruhe, wo sie gerade gebraucht wird als Sitzmöbel oder an der Decke. Foto: B11



Der Cube Akustikwürfel ist ein kompakter und pflegeleichter Schallabsorber, der überall einsetzbar ist. Als elegantes, formschönes Sitzmöbel oder als Hingucker an der Decke sorgt der smarte Würfel für die gewünschte Ruhe und gedämpften Schall.

Dank seines geringen Gewichts von nicht einmal zwei Kilogramm, lässt sich der B11 Cube immer dort einsetzen, wo er gerade gebraucht wird.

Für Kreativität und Spontanität im Büro

Kurze Besprechung beim Kollegen am Schreibtisch, Brainstorming in kreativer Runde oder ein entspannter Coffee Talk zwischen zwei Meetings: der „leise“ Würfel von Raumakustik-Spezialist B11 ist überall dabei, wenn spontan Ruhe gebraucht wird. Danach lassen sich die Würfel zur Akustiksäule stapeln: die ideale Verbindung von Design und Funktionalität. Mit einer Tragkraft von mindestens 100 Kilogramm, nimmt es der größere Würfel übrigens auch mit einem richtigen Schwergewicht auf.

Standard in der Akustikleistung

Der B11 Cube lässt sich nun sogar individualisieren im Corporate Design der Firma oder einfach in der Lieblingsfarbe oder speziellen Motiven. Das freut auch die Kinder im Kindergarten, in der Kita oder zuhause im eigenen Kinderzimmer. Den B11 Cube gibt es als Würfel in fünf und als Quader in zwei Größen.

Die Herausforderung hohe Räume leiser zu machen, nimmt der smarte Akustikwürfel locker an. Hängend ist er vom Schall an sechs Seiten angreifbar und so sehr effektiv. Die Würfel können in unterschiedlichen Größen und Farben in verschiedenen Höhen positioniert werden. So kann der Schall unterschiedlich abgefangen werden

B11 ist auf kreative Lösungen spezialisiert

Dirk Huber gründete im Jahr 2011 die Firma B11 und fokussiert sich damit ganz auf das Thema Raumakustik. Hier bietet das junge Unternehmen technisch versierte Lösungen, um den Schall zu absorbieren. Ob als Sitzhocker, als Decken-Quader, Trennwand oder Wandbehang – die Produkte von B11 machen nicht nur optisch etwas her, sondern sorgen für konzentriertes Arbeiten in schalloptimierten Räumen.

Quelle: B11 / Wolfram Hülscher