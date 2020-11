Bauprojekte in Corona-Zeiten managen

Mit dem Projektmanagement-Tool tick@time können Architekten und Bauingenieure auch in schwierigen Corona Zeiten die Bauplanungs-Effizienz maximieren. Das Software-Tool, das ortsunabhängig von jedem Endgerät bedient werden kann, wurde von der PLAN4 Software GmbH entwickelt und bietet allen Beteiligten eine effiziente Kapazitäten- und Ressourcenplanung sowie die lückenlose Dokumentation ihrer Projekte. Ein häufiges Problem in komplexen Bauprojekten sind die vielen unterschiedlichen Rollen der Beteiligten. Mit tick@time werden sie transparent bestimmt und zu anderen abgegrenzt, so dass Missverständnisse der Vergangenheit angehören.

Das Ampel-System der Software sendet rechtzeitig eine Warnung, bevor der Schaden oder andere Defizite eintreten. „Fehlerhafte Kommunikation, eine unstrukturierte Arbeitsweise und die fehlende Integration von Projektbeteiligten sind unserer Erfahrung nach die häufigsten Probleme in Bauprojekten“, sagt Geschäftsführer Hendrik Seibel. „Mit Experten aus der Baubranche haben wir deshalb speziell diese Software entwickelt, die den Verantwortlichen genau da hilft, wo es notwendig ist“, sagt Seibel.

Quelle: Plan 4 / Wolfram Hülscher