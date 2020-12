Vollständige Digitalisierung des Freiburger Münsters

Das Freiburger Münster als 3D-Laserscan von außen. Foto: dotscene GmbH Anzeige



Am 09. Dezember 2020 wurde das Freiburger Münster von der dotscene GmbH komplett von innen gescannt und digitalisiert. Im Sommer 2019 hat die Freiburger Firma die über 800 Jahre alte römisch-katholische Bischofskirche mit Hilfe einer Drohne und dem selbst entwickelten und prämierten mobilen Laserscanner „dotcube“ zentimetergenau von außen gescannt. Diese Scans werden nun im zweiten Schritt durch die Daten aus dem Innenbereich ergänzt und ergeben so im Nachgang ein vollständiges dreidimensionales Modell des historischen Bauwerks. Bestimmt ein einzigartiges Projekt.

In Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Ordinariat und der Münsterbauhütte entsteht so ein exaktes digitales Abbild des Freiburger Wahrzeichens. „Jahrhundertealte Baukunst und Laser-Vermessung – passt das? Ich bin überzeugt, die Ergebnisse der Laser-Technologie machen die Großartigkeit handwerklichen Könnens auf eine neue Weise sichtbar und so die Faszination des Münsters auch dann erfahrbar, wenn man nicht direkt vor Ort sein kann“, sagt Dompfarrer Christoph Neubrand. „Die exakten Vermessungen dienen uns als optimale Plangrundlage für den Erhalt und die Dokumentation dieses außergewöhnlichen Bauwerks und liefern uns die benötigten Daten für unsere tägliche Arbeit“, sagt Thomas Laubscher, Betriebsleiter der Münsterbauhütte. „Der gesamte Prozess rund um mobiles 3D-Laserscanning und die Technologie kommen bei uns aus einer Hand. Wir entwickeln unseren 3D-Laserscanner inzwischen an zwei Standorten in Freiburg kontinuierlich weiter“, sagtNicolas Trusch, Geschäftsführer der dotscene GmbH. „Zu sehen, wie die von uns entwickelte Technik dabei hilft, wirklich anspruchsvolle Vorhaben zu realisieren, ist jedes Mal wieder ein besonderer Moment“, sagt Trusch. Die dotscene GmbH ist ein auf Mobile Mapping spezialisiertes Start-up und entwickelt und vertreibt Hard- und Software für mobiles 3D-Laserscanning. Die technologische Innovation der dotscene GmbH ist der mobile 3D-Laserscanner „dotcube“. Dieser Laserscanner ist für den mobilen Einsatz im Außenbereich gleichermaßen optimiert wie für den Einsatz in Innenräumen und an Drohnen. Und ein Sprung der Zukunft.

Quelle: Dotscene / Wolfram Hülscher