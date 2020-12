Anzeige

Webinar: Schallschutz im Trockenbau

DIN 4109, VDI 4100, individuelle Wünsche des Bauherrn: Die Anforderungen an den Schallschutz sind vielfältig und anspruchsvoll. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie in nur wenigen Schritten zur maßgeschneiderten Schallschutzlösung kommen. Dabei liegt das Augenmerk natürlich auch auf den kritischen Anschlüssen an Wände, Decken und Böden sowie dem Finden von eventuellen Schwachstellen.

Datum:

21.01.2021, 16:00 Uhr

Inhalte:

Unterscheidung Schalldämmmaße RW und R´W

Schallschutzanforderungen an Bauteile

Ermittlung von Bauteilkennwerten

Detailausführungen von Anschlüssen

Ermittlung von Schwachstellen

Finden der passenden Schallschutzlösung mit dem Knauf Schallschutzrechner

Referenten:

Jan Mörchel Dipl.-Ing (FH) Bauphysik

Knauf Gips KG, F&E Region Zentraleuropa, Abteilung Tockenbau, Akustiker Andreas Peuker Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Trainer für Trockenbaulösungen der Knauf Akademie

