Forum Zukunft Trockenbau Ausbau findet statt

Das Forum – Zukunft Trockenbau Ausbau 2021 wird um ein Jahr verschoben. Das Forum ist das Branchentreffen im Trockenbau und Ausbau. Diesem Anspruch möchten die Veranstalter auch gerecht werden. Hierzu muss ein Zusammentreffen und Netzwerken der Gäste unter Wahrung ihrer Gesundheit garantiert werden

.

Derzeit erreichten Veranstalter im Rahmen der Corona-Pandemie täglich neue Informationen, die zwar zum einen erstmals Optimismus wecken, doch zum anderen eine Planbarkeit weiterhin erschweren. Die Entwicklung der Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2021 ist leider nicht vorhersehbar. Den Veranstaltern BIG e.V. und VHT GmbH wäre es so auch nicht leichtgefallen, das geplante „Forum - Zukunft Trockenbau Ausbau“ am 23. und 24. September 2021 auf 2022 zu verschieben. Die Veranstalter schauen nun erwartungsvoll in die Zukunft und freuen sich , dass am 15. und 16. September 2022 in ein neues Forum gestartet wird, wie geplant in der tollen Location des Hotels Mercure Moa in Berlin. Dann soll ein Treffen möglich werden.

Quelle: Bundesverband in den Gewerken Trockenbau und Ausbau / Wolfram Hülscher