Hohe Ansprüche erfolgreich erfüllt

Foto: Matthias Mang/JOMA Dämmstoffwerk GmbH Anzeige



Dämmstoffspezialist JOMA liefert maßgefertigte AirPor-Jalousiekästen für einen Neubau der Fränkel AG in Friedrichshafen.

Josef Mang, Geschäftsführer der JOMA Dämmstoffwerk GmbH sieht den Neubau als außergewöhnliches Projekt. Immerhin waren die Anforderungen hoch: Eine Fassade mit Engadiner Laibung an den Fenstern, spitzwinklige Ganzglasecken und eine in die Gebäudehülle unsichtbar integrierte Verschattung waren vorgesehen. Als KfW-55-Effizienshaus schrieb das fünfgeschossige Wohn- und Gemeinschaftsgebäude der Fränkel AG auch eine strenge Gebäudedämmung vor. Aber alle Vorgaben konnten erfolgreich umgesetzt werden. Bauleiter Thomas Saile und Manuel Plösser von Plösser Architekten lobten die Zusammenarbeit mit JOMA.

Die Jalousiekästen des Holzgünzer Qualitätsherstellers wurden schließlich eigens für die Integration in Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) entwickelt. Die wandseitige Dämmung wird individuell an die Fensterrahmen und deren Einbausituation angepasst. So kann ein optimaler Anschluss gewährleistet und eine Wärmebrückenbildung verhindert werden. Im aktuellen Projekt konnte JOMA die Systemkomponenten sogar optimal in eine Engadiner Laibung integrieren.

Quelle: JOMA Dämmstoffwerk GmbH / Delia Roscher