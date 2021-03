Anzeige

Eine neue Design-Lichtleiste sorgt für Aufsehen

Optisch faszinierend außergewöhnlich und mit technischen Raffinessen

Eine neue Lichtleiste der Profi-Marke NOËL & MARQUET von NMC bereichert die Produktgruppe der Lichtleisten: IL12 WALLSTYL. Diese neue Leiste erweitert die Möglichkeiten der kreativen Lichtgestaltung von Innenräumen beträchtlich: Universell einsetzbar bietet sie maximale Gestaltungsfreiheit für eine kreative Wand- und Deckengestaltung und eignet sich perfekt, um mit Licht eine besondere Atmosphäre zu erschaffen.

Das puristische Profil hat mit 14 x 12 mm eine passende Aussparung für zahlreiche LED-Bänder und lässt sich so in eine eindrucksvolle Lichtquelle verwandeln. Die hochmoderne Leiste ist dank eines besonderen Herstellungsverfahrens, der sogenannten blickdichten Extrusion, absolut lichtundurchlässig und auf die Maße gängiger LED-Stripes und ALU-Profile abgestimmt. Die integrierte Diffusor-Blende, durch die das Licht gleichmäßig und blendfrei gestreut wird, ist das nächste technische Highlight des Produkts. Sie ermöglicht ein spannendes Licht- und Schattenspiel und sorgt für ein eindrucksvolles Raumambiente.

Die IL12 kann an Wand, Decke sowie als Sockelleiste angebracht oder auch flächenbündig eingearbeitet werden. Da sie nach oben als auch unten und in den Raum hinein gerichtet werden kann und somit entweder die Decke an- oder in den Raum hineinstrahlt, kann sie sowohl zur direkten als auch zur indirekten Lichtquelle werden. Die einfach zu montierende Leiste ist aufgrund ihrer hohen Materialdichte (HDPS) wasser- und stoßfest sowie temperatur- und formstabil. Ihre Sichtseiten sind grundiert und damit überstreichbar.

Mit der schlichten gleichermaßen dekorativen als auch funktionalen neue Design-Lichtleiste IL12 bietet NOËL & MARQUET Architekten und professionellen Innenraumgestaltern eine weitere erstklassige und außergewöhnliche Lichtlösung. www.noel-marquet.com

