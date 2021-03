Jetzt online bewerben für die 13. Rigips Trophy 2021 | 2023

Glückliche Gewinner der Jahre 2019 | 2020. Foto: SAINT-GOBAIN RIGIPS GMBH Anzeige



Fachunternehmen können sich seit Januar 2021 mit herausragenden Ausbauprojekten bewerben und erhalten die Chance auf eine Auszeichnung im Rahmen des renommierten Trockenbauwettbewerbs. Erstmals teilnehmen können auch dämmstoffverarbeitende Unternehmen.

Ausgezeichnet wird in den Kategorien Trockenbau, Wohnbau und Nicht-Wohnbau. In der Hauptkategorie Trockenbau werden neben der goldenen Trophäe auch Auszeichnungen in Silber und Bronze verliehen. Zugelassen sind alle Objekte, deren Fertigstellungstermin zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2022 liegt. „Wie in den vergangenen Jahren gilt: Je besser dokumentiert das Bauvorhaben ist, desto besser können sich die Experten der Fachjury, die die Projekte bewerten, ein Bild von den handwerklichen Leistungen der Teilnehmer machen und desto größer sind die Siegchancen“, erklärt Karin Melder, langjährige Koordinatorin der Rigips Trophy.

Bereits seit 25 Jahren findet die Rigips Trophy im zwei-Jahres-Turnus statt. Die Projekt-Einreichungsfrist wurde wegen Corona um ein Jahr verlängert. Objekte mit außergewöhnlichen Lösungen auf Basis von ISOVER Produkten und Systemen – auch gerne in Verbindung mit RIGIPS Trockenbausystemen – erhalten sowohl eine Plattform als auch die Chance auf eine Prämierung.

Anmelden können sich Interessierte unter rigips.de/trophyanmeldung. Im Anmeldeportal können teilnehmende Unternehmen jederzeit ihren genauen Stand ihrer Anmeldung prüfen und sehen, in welcher Form ihr Projekt im Rahmen der Jurysitzung präsentiert wird. Unterlagen können bis zum offiziellen Anmeldeschluss am 30. Juni 2022 jederzeit optimiert werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und die feierliche Übergabe der Trophäen findet im Rahmen einer Galaveranstaltung im Februar 2023 statt.

Quelle: SAINT-GOBAIN RIGIPS GMBH / Delia Roscher