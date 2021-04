fermacell® Trockenestriche: Sortiment ergänzt um Filz-kaschierte Variante

James Hardie bietet die die fermacell® Estrich-Elemente jetzt auch mit rückseitig aufkaschierter Filz-Dämmplatte in 9 mm Dicke an. Foto. James Hardie Europe GmbH



Alternativ zu den fermacell® Estrich-Elementen mit Holzfaserdämmung bietet James Hardie jetzt Estrich-Elemente mit unterseitig aufkaschierter Filz-Dämmplatte an.

Die fermacell® Estrich-Elemente 2E16 und 2E26 bestehen aus zwei werkseitig miteinander verbundenen Gipsfaser-Platten in 10 mm bzw. 12,5 mm Dicke, einem 50 mm breiten Stufenfalz sowie der unterseitig aufkaschierten Filz-Dämmplatte in 9 mm Dicke. Die Filzdämmplatte besteht aus recycelten Kunstfasern und erfüllt damit alle Anforderungen an eine nachhaltige Bauweise.

Beide Elemente können als Trockenestrich sowohl bei der Altbau-Renovierung/Modernisierung als auch im Neubau verarbeitet werden. Sie eignen sich besonders zur Dämmung von Luft- und Trittschall bei Massiv- oder Leichtbaudecken (Holzbalkendecken). Auch die hohen Schallschutz-Anforderungen an Wohnungstrenndecken können damit erfüllt werden. Die Platten sind 60 Minuten feuerbeständig.

Die filzkaschierten Estrich-Elemente sind zudem hoch belastbar. Während das fermacell® Estrich-Element 2E16 bis zum Anwendungsbereich 2 (Bürobereich) freigegeben ist, kann das Estrich-Element 2E26 auch im Anwendungsbereich 3 (Flure, Küchen, Schulen, Altenheime usw.) eingesetzt werden. In Kombination mit einer zusätzlichen 10 mm dicken Gipsfaser-Platte als Lastverteilungsschicht ist auch der Einbau im Anwendungsbereich 3 (2E16) bzw. im Anwendungsbereich 4 (2E26) ohne Einschränkungen möglich.

Die Produktdatenblätter inklusive sämtlicher technischer Details zu den fermacell® Estrich-Elementen finden Sie hier:

fermacell® Estrich-Element 2E26: https://www.fermacell.de/fermacellapi/downloads/file/de-DE/0695I000008CDAZQA4

fermacell® Estrich-Element 2E16: https://www.fermacell.de/fermacellapi/downloads/file/de-DE/0695I000008CD8EQAW

Quelle: James Hardie / Delia Roscher