Mit Stipendium „Restaurator*in im Handwerk“ werden

Die DSD unterstützt auch in diesem Jahr angehende Restaurator*innen mit Stipendien. Foto: Deutsche Stiftung Denkmalschutz



Ab sofort können sich Handwerker und Handwerkerinnen für die diesjährigen Stipendien der Fortbildung zum Restaurator im Handwerk bewerben.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützt auch 2021 mit Stipendien angehende Restaurator und Restauratorinnen. In diesem Jahr können sogar bis zu 15 Stipendien à 3.000 Euro vergeben werden. Oft fehlen jungen Handwerker und Handwerkerinnen die Mittel, um Lehrgänge anerkannter denkmalpflegerischer Bildungszentren zu besuchen und die entsprechenden Prüfungen bei den zuständigen Handwerkskammern abzulegen.

Der historische Baubestand benötigt zu seiner Pflege und Erhaltung eigens geschulte Handwerker*innen. Die Kompetenz im Umgang mit historischen Materialien und Techniken sowie die Kenntnisse moderner denkmalgeeigneter Methoden werden im modernen Baugeschehen häufig weder in der Ausbildung noch in den Meisterlehrgängen gelehrt. Damit das Wissen und Können dieses besonderen Arbeitsfeldes nicht verlorengeht, erhalten junge und qualifizierte Handwerker*innen durch das Stipendium die Chance, an der beruflichen Weiterbildung teilzunehmen.

Die Auswahl der Bewerber erfolgt durch eine von der DSD berufene Fachjury, die dem Stiftungsvorstand geeignete Empfänger vorschlägt. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2021. Informationen über die Vergaberichtlinien finden Sie auf der DSD-Website.

Quelle: DSD / Delia Roscher