Heldenherz-Challenge sucht Projekte von Helden*innen mit Herz

HAIX® ruft Handwerkerinnen und Handwerker dazu auf, Projekte einzureichen, mit denen gemeinnützige Zwecke unterstützt werden sollen.

Egal ob massive Stahlkonstruktion oder filigrane Holzarbeit – auf Kreativität und Leidenschaft kommt es an. HAIX® ruft die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, von 1. bis 24. Mai ein Herz aus ihrem Lieblingsmaterial zu bauen. Mit dem Gewinn sollen die eingereichten Herzensprojekte, also Vereine oder soziale Projekte, unterstützt werden. Für die Wahl der besten Projekte hat HAIX® eine hochkarätige Jury eingeladen: den beliebten Schauspieler und TV-Moderator Thore Schölermann, der selbst passionierter Hobby-Handwerker ist, sowie Chiara Monteton, Dachdeckerin und bekannte Influencerin.

Aufgeteilt in zwei Teams wählen Thore Schölermann und Chiara Monteton unter allen Einreichungen jeweils ein Projekt aus. Anschließend rufen sie von 27. bis 30. Mai auf Instagram zum Fan-Voting auf und rühren kräftig die Werbetrommel für ihr Lieblingsprojekt. Schließlich gewinnt das Projekt mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben. Der oder die Erstplatzierte darf sich über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für ein gemeinnütziges Herzensprojekt freuen. Für den zweiten Rang gibt es 500 Euro. Das Deutsche Handwerksblatt, Veranstalter von „Germanys Power People“, dem beliebten Wettbewerb mit der Wahl zu Miss und Mister Handwerk, vergibt zusätzlich einen Sonderpreis im Wert von 500 Euro.

So funktioniert die Teilnahme: Jeder kann an der Heldenherz-Challenge teilnehmen, egal ob Profi oder Hobbybastler*in. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ein Herz aus einem beliebigen Material bauen. Ein Foto des Herzes und Informationen, in welches gemeinnützige Projekt der Gewinn fließen soll, können unter www.haix.com/heldenherz-challenge eingereicht werden. Das Fan-Voting der beiden besten Projekte startet am 27. Mai. Das Gewinnerprojekt wird am 31. Mai bekanntgegeben.

Die Heldenherz-Challenge findet im Rahmen der Aktion „HEROES love HANDWERK“ statt, die das umfangreiche Sicherheitsschuh-Sortiment von HAIX® in den Fokus rückt. Dazu wird es in den kommenden Wochen spannende Reportagen, Verkaufsaktionen und Live-Q&As auf den HAIX® Social-Media-Kanälen geben.

Quelle: HAIX® / Delia Roscher