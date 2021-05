Anzeige

Zeit für die Bauwende

Die Broschüre erläutert das Cradle to Cradle®-Prinzip bei der Baukom-Group. Foto: Baukom-Group



Die neue Initiative bauwende.com erläutert Fakten, Hintergründe und Konsequenzen des derzeitigen Umgangs mit Rohstoffen.

Die Baubranche produziert europaweit 40 Prozent der Treibhausgase und 45 Prozent des Mülls. Gleichzeitig entnimmt diese Branche die Hälfte der verfügbaren Ressourcen. Die teils dramatische Verknappung der Rohstoffe, den daraus folgenden Lieferengpässen und extremen Preissteigerungen führen der Branche vor Augen, dass die Beteiligten am Bau so nicht weitermachen können: „Wir brauchen die Bauwende, um Ökonomie und Ökologie in ein zukunftsweisendes und tragfähiges Handlungskonzept zu integrieren“, sagt Stefan Endlweber, Geschäftsführer der Baukom-Group (Sinsheim), „die Zeit für substantielle Veränderungen ist da.“

Die Bauwende fordert deshalb ein Ende des linearen Denkens von der Rohstoffentnahme und Produktion geradeaus bis zu Abriss und Schrotthaufen. Die Bauwende gibt sich nicht mit den gängigen Recyclingprozessen zufrieden, weil sie Rohstoffe weiter kreiseln lassen und der Verbrauch nur verzögert wird. Sie fordert und fördert zudem Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) nach dem Cradle-to-Cradle®-Prinzip.

Die Baukom-Group hat mit der Umsetzung des Cradle-to-Cradle®-Prinzips die Bauwende bereits vollzogen. Nachhaltigkeit ist heute gelebte Unternehmensstrategie mit allen Konsequenzen. Den Weg dorthin und die wichtigsten Eckpunkte präsentiert ein Video auf www.bauwende.com. Hier kommt auch Prof. Dr. Michael Braungart zu Wort, der das Cradle-to-Cradle®-Konzept mitentwickelt hat: „Nur mit Nachhaltigkeit hat Innovation eine Zukunft!“ – lautet sein Credo. Ernsthaftigkeit und Erfolg dieses Ansatzes finden inzwischen auch in der überregionalen Fachöffentlichkeit Anerkennung: Die Baukom-Group wurde aktuell im März 2021 im renommierten Wirtschaftsmagazin Capital zu einem der innovativsten Unternehmen Deutschlands gewählt. Stefan Endlweber: „Wir wollen beweisen, dass wir mit unseren Ideen schon viel bewegen können – und noch deutlich mehr, wenn die ganze Branche diesen Weg gehen würde und schon beim Entwickeln der Produkte nachdenkt, wo der Rohstoff in der zweiten oder dritten Anwendung und darüber hinaus eingesetzt werden kann.“

www.bauwende.com bietet die unkomplizierte Möglichkeit zum Direkteinstieg und Engagement für die notwendigen Veränderungen. Der Appell richtet sich an alle Branchenteilnehmer*innen, egal ob Planer*innen und Architekt*innen, Fachhandel und Handwerk, Industrieunternehmen und private Auftraggeber*innen. Die Broschüre über die Konzeption und Umsetzung des Cradle-to-Cradle®-Prinzips bei der Baukom-Group steht zum Download bereit oder kann auch als Printversion bestellt werden.

Quelle: Baukom-Group / Delia Roscher