Online-Preisverleihung für Bauberufe mit Zukunft

Die Preisverleihung für Bauberufe mit Zukunft findet am 1. Juni 2021 statt.



Am 1. Juni 2021 werden die Platzierungen im bundesweiten Wettbewerb für Auszubildende, Studierende, junge Beschäftigte und Start-ups der Bauwirtschaft bekannt gegeben.

Zahlreiche Ideen für innovative und praxisnahe digitale Lösungen für die Bauwirtschaft sind auch in diesem Jahr wieder in den vier Bereichen Architektur, Baubetriebswirtschaft, Bauingenieurwesen sowie Handwerk und Technik ins Rennen gegangen. Die Platzierungen werden erstmals öffentlich in einem Live-Stream am 1. Juni 2021 ab 14 Uhr bekannt gegeben. Der Live-Stream ist für alle Interessierten frei zugänglich und am Veranstaltungstag auf www.aufitgebaut.de abrufbar. Zusätzlich wird erneut der Sonderpreis Start-up sowie der Sonderpreis der Ed. Züblin AG prämiert. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten Preisgelder in Höhe von bis zu 2.500 Euro.

Der Wettbewerb bietet neben der Prämierung der innovativsten Projekte eine Plattform und ein Netzwerk, auf der Nachwuchskräfte ihre Ideen präsentieren und mit Expertinnen und Experten aus der Baubranche zusammentreffen. So können sie wichtige Kontakte für ihre berufliche Zukunft in der Bauwirtschaft knüpfen und die Unternehmen wiederum neue Talente gewinnen.

Preisträgerinnen und Preisträger des vergangenen Jahres sowie weitere Informationen zum Wettbewerb unter www.aufitgebaut.de.

Quelle: RKW Kompetenzzentrum / Delia Roscher