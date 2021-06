Anzeige

Brillux-Angebote jetzt gebündelt

Brillux bündelt alle Angebote von „Deine Zukunft ist bunt", der Ausbildungspartnerschaft und der Akademie unter einer Website. Foto: Brillux



Mit der neuen Einstiegswebsite bietet Brillux Betrieben Bausteine für die Nachwuchsgewinnung und -förderung gebündelt an.

Den Fachkräftemangel zu beheben ist in der Praxis ein komplexes Unterfangen: Künftige Azubis müssen für eine Ausbildung begeistert werden, Ausbilder*innen sind ebenfalls gefordert und sollen die Azubis vielfältig unterstützen. Fakt ist: Gute Fachkräfte werden besser und bleiben im Betrieb, wenn sie sich weiterqualifizieren können und damit Wertschätzung erfahren.

Für jede dieser und weiterer Bedarfslagen bietet Brillux Betrieben konkrete Unterstützung an. Die Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ zählt ebenso dazu wie ein ausgetüfteltes Präsenz- und Online-Lernangebot für Azubis sowie Ausbilder im Rahmen der Brillux Ausbildungspartnerschaft. Fachkräfte entwickeln sich in Brillux Seminaren, Qualifizierungsprogrammen sowie Webinaren und Online-Workshops gezielt weiter. Betriebe können sich das gesamte Programm jetzt noch schneller und bedarfsgerechter erschließen: Brillux hat alle verfügbaren Bausteine für die Nachwuchsgewinnung, die Nachwuchsförderung und Fachkräfteentwicklung in einem neuen Websitebereich gebündelt.

Typische Fragen von Betriebsinhaber*innen werden mit Videoclips verdeutlicht und Erklärvideos helfen bei aktuellen Herausforderungen. Ein weiteres Extra: Informationen und Einblicke in das Brillux Gästehaus B-Wohnen auf dem unternehmenseigenen Campus in Münster finden sich ebenfalls auf der neuen Website. Als Teilnehmer*in einer Akademiemaßnahme in Nach-Pandemiezeiten kann man hier übernachten und alle Vorzüge eines Kommunikations- und Begegnungsorts genießen.

Die Online-Themenwelt finden Sie hier.

Quelle: Brillux / Delia Roscher