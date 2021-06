Anzeige

„Miss und Mister Handwerk 2022“ gesucht

Jetzt für die Wahl „Miss und Mister Handwerk 2022" bewerben. Foto: Werbefotografie Weiss



Für die zwölfte Ausgabe des Wettbewerbs sucht das Deutsche Handelsblatt erneut Handwerker und Handwerkerinnen, die Traditionen pflegen, die Zukunft meistern und in ihrem Beruf eine Berufung sehen.

Bis zum 12. August 2021 können Bewerbungen eingereicht werden: Einfach einen Bewerbungsbogen auf www.germanyspowerpeople.de ausfüllen und Fotos hochladen. Familie, Freund*innen, Fans und Kolleg*innen können dann für ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin voten. Dieses Ergebnis entscheidet jedoch nicht alleine, ob Ende August eine Einladung zum Fotoshooting im Postfach liegt. Das Stimmungsbarometer hilft der Jury, die sechs Handwerkerinnen und Handwerker für das Shooting damit auch für das Finale von „Miss und Mister Handwerk 2022“ zu nominieren. Unterstützt wird der Handwerkercontest von IKK classic, Land Rover und HAIX®.

Ab dem 20. September geht die Germanys Power People-Crew zum zweiten Mal auf große Foto-Tour. Die Fotos entstehen in authentischer Umgebung am Arbeitsplatz. Sollte das wegen der Corona-Situation nicht möglich sein oder den Geschäftsablauf zu stark beeinflussen, wir der Veranstalter eine passende Location zur Verfügung stellen. Ende November erscheinen die Portraits zusammengefasst im Handwerkskalender 2022. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen, welchen Einfluss die Pandemie auf die Foto-Tour und später sogar auch auf die Wahl ‚Miss und Mister Handwerk 2022‘ haben wird“, verweist Claudia Stemick auf mögliche kurzfristige Änderungen des Ablaufplans. „Wir werden aber alles daransetzen, den Wettbewerb mit Spaß und guter Laune über die Bühne zu bringen“, verspricht die Projektleiterin.

Wegen der Corona-Situation musste im März die Internationale Handwerksmesse in München erneut abgesagt werden. Und damit auch die Wahl „Miss und Mister Handwerk 2021“. Jetzt gibt es einen Nachholtermin: Unter Berücksichtigung aller Hygieneauflagen soll die Wahl am 12. August in der Handwerkskammer zu Köln stattfinden. Einzelheiten dazu folgen in Kürze. Parallel zur Bewerbungsphase kann daher auch für die Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl 2021 gevotet werden.

Alle Infos zum Wettbewerb auf www.germanyspowerpeople.de

Quelle: Deutsches Handwerksblatt / Delia Roscher