Fotoaktion zum Tag des Handwerks

Handwerker*innen aufgepasst: Große Fotoaktion zum Tag des Handwerks. Foto: DAS HANDWERK



Anlässlich des elften Tag des Handwerks am 18. September soll eine große Fotogalerie zeigen, wie vielfältig, schön und bedeutend das Handwerk ist.

Unter dem Motto „Wir tun, was bleibt – (D)ein Blick ins Handwerk“ können Handwerkerinnen und Handwerker am 18. September bundesweite mit ihren Fotos zeigen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht.

Bis zum 15. August können Fotos auf der Aktionsplattform www.handwerk.de/tdh21 hochladen und Teil der großen Gemeinschaftsaktion werden. Die Fotos sollen die Arbeit, die Kraft, den Charakter, die Schönheit und die Bedeutung des Handwerks zeigen. Ob Selbstinszenierung, der Blick in die Werkstatt oder Stillleben – wichtig ist der Bezug zum Handwerk und zur eigenen Tätigkeit.

Die eingereichten Fotos werden am dem 18. September zusammen mit einer kurzen Bildbeschreibung in einer großen Fotogalerie auf handwerk.de veröffentlicht. Besucherinnern und Besucher sollen so einen tieferen Einblick in die Vielfalt und Bedeutung des Handwerks erhalten.

Wer darf teilnehmen?

Jede*r Handwerker*in darf an der Fotoaktion teilnehmen. Maßgeblich ist, dass der oder die Handwerker*in in einem Betrieb beschäftigt ist, der Mitglied in der Handwerkskammer ist.

Was soll auf dem Foto abgebildet sein?

Der oder die Teilnehmer*in kann sich selbst, Kolleg*innen oder den Arbeitsplatz inszenieren. Wichtig ist der Bezug zum Handwerk und zur Tätigkeit. Dabei kann auch mit Licht, Farben und Perspektiven oder Filtern gearbeitet werden.

Welche technischen Anforderungen werden an die Fotos gestellt?

Die Fotos müssen im Dateiformat JPG, PNG oder TIFF vorliegen. Dabei sollte die Dateigröße ca. 2 MB bis max. 15 MB betragen. Ein komprimiertes Bild, das z. B. vorher per WhatsApp empfangen wurde, entspricht leider nicht den Qualitätsanforderungen.

Wie können die Fotos hochgeladen werden?

Die Fotos können ab dem 15. Juni bis zum Teilnahmeschluss am 15. August unter https://www.handwerk.de/tdh21 hochgeladen werden.

Alle Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie hier.

Quelle: DAS HANDWERK / Delia Roscher