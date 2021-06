Anzeige

Leidenschaft zum Beruf machen: Azubi-Stipendium von Contorion

Contorion vergibt auch in diesem Jahr wieder ein Azubi-Stipendium. Foto: Contorion GmbH Anzeige



Zum zweiten Mal in Folge vergibt Contorion, der Online-Shop für professionelles Handwerk, ein Azubi-Stipendium. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält ein Jahr lang monatlich 250 Euro.

„Als Partner und Unterstützer des Handwerks ist es uns ein großes Anliegen, den Nachwuchs zu fördern. Deshalb haben wir vergangenes Jahr das Azubi-Stipendium ins Leben gerufen“, erklärt Tobias Tschötsch, Gründer und Geschäftsführer von Contorion. Die Resonanz war groß, rund 130 Bewerbungen sind während der dreimonatigen Bewerbungsphase eingegangen. Unter ihnen zahlreiche Bewerbungen junger Menschen, die in Handwerksberufen eine Chance sehen, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. „Das hat uns sehr gefreut, denn wir wissen, dass es für viele Betriebe schwer ist, junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern.“

Obwohl das Handwerk vielfältige und zukunftssichere Berufsmöglichkeiten bietet, ist der Fachkräftemangel groß. Laut einer aktuellen Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) fehlten 2020 bundesweit knapp 65.000 Handwerker und Handwerkerinnen, während zahlreiche Lehrstellen unbesetzt blieben. Tobias Tschötsch: „Berufe im Handwerk haben teilweise ein negatives und veraltetes Image. Zu Unrecht, wie wir finden. Mit dem Azubi-Stipendium möchten wir deshalb vor allem engagierte und talentierte Nachwuchskräfte stärken und auf ihrem Ausbildungsweg im Handwerk begleiten.“

Ab dem 14. Juni bis zum 22. August können sich Auszubildende unter contorion.de/azubi-stipendium um das Stipendium bewerben. Um das Stipendium können sich Personen zwischen 16 und 25 Jahren bewerben, die sich zum Zeitpunkt der Bewerbung in einer handwerklichen Ausbildung befinden oder in Kürze eine handwerkliche Ausbildung beginnen. Über die Vergabe des Azubi-Stipendiums entscheidet eine Jury aus Handwerksexpert*innen, die in Kürze bekannt gegeben wird.

Quelle: Contorion / Delia Roscher