Limitierte Fanposter vom Deutschen Maler Nationalteam

Fanposter des Deutschen Maler Nationalteams gibt es jetzt zum Download. Foto: Wagner Anzeige



Seit 2020 begleitet Wagner das deutsche Maler Nationalteam unter der Kampagne »Technik für die Besten«. Als Highlight gibt es nun ein limitiertes Fanposter und eine Verlosung.

Alle zwei Jahre messen sich die Besten der Besten beim europäischen Wettbewerb der Berufe, den EuroSkills. In diesem Jahr finden sie im September in Graz statt. Die jeweiligen Nationalteams bestehen aus den stärksten Nachwuchskräften ihres jeweiligen Landes. WAGNER ist offizieller Ausrüster (Official Supplier) des Wettbewerbs sowie offizieller Sponsor des deutschen Maler Nationalteams.

Als Highlight gibt es jetzt ein limitiertes Fanposter, das kostenlos bestellt werden kann. Unter allen Bestellern wird eine Wagner SuperFinish 23 Plus verlost. Diese wird auch beim Wettkampf eingesetzt.

Hier kann das Fanposter kostenlos bestellt werden: https://go.wagner-group.com/mnt_poster_wagner

Zudem steht ein gratis Download des Nationalteams als Wallpaper für das Smartphone, Tablet oder für den PC zur Verfügung: https://go.wagner-group.com/mnt_wallpaper_wagner

Quelle: Wagner / Delia Roscher