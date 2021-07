Jetzt anmelden: Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“

Auch 2022 findet der Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft" statt. Foto: Blue Print Studio/stock.adobe.com



Bis zum 8. November 2021 können sich Auszubildende, Studierende, Beschäftigte und Start-ups der Wertschöpfungskette Bau aus ganz Deutschland wieder für den Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2022 bewerben.

Für den digitalen Wandel braucht die Bauwirtschaft qualifizierte und motivierte Nachwuchstalente aus dem gewerblichen und akademischen Bereich. Mit ihren Ideen und Visionen sind sie der Hebel für den Wettbewerbs-, Leistungs- und vor allem für die Zukunftsfähigkeit der Branche.

Im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ des RKW Kompetenzzentrums werden wieder innovative und praxisnahe Lösungen für die Bauwirtschaft gesucht. Die vier Bereiche sind:

Architektur

Baubetriebswirtschaft

Bauingenieurswesen

Handwerk und Technik

Auch der Sonderpreis Start-up wird in 2022 ausgelobt. In allen Bereichen können Einzel- sowie Team-Arbeiten eingereicht werden.

Folgende Preise werden in jeder der vier Kategorien vergeben: Der erste Platz erhält 2.500 Euro, der zweite Platz 1.500 Euro und der dritte Platz 1.000 Euro. Der Sonderpreis Start-up ist mit 2.000 Euro datiert.

Online-Anmeldungen zur Teilnahme am Wettbewerb sind bis zum 8. November 2021 auf www.aufitgebaut.de möglich. Im Wettbewerbs-Archiv gibt es viele Anregungen und Inspirationen für mögliche Themen aus den vergangenen Jahren. Die Preisverleihung findet am 16. Februar 2022 auf der digitalBAU, der Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche in Köln statt. Der Wettbewerb bietet neben der Prämierung der innovativsten digitalen Projekte auch eine Plattform, auf der Nachwuchskräfte ihre Ideen präsentieren und mit Expertinnen und Experten aus der Baubranche netzwerken können. So werden wichtige Kontakte für eine berufliche Zukunft in der Bauwirtschaft geknüpft – und die Unternehmen gewinnen gleichzeitig neue Talente.

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und wurde bereits im Jahr 2002 ins Leben gerufen. Er wird von den Sozialpartnerschaften der Bauwirtschaft getragen und von zahlreichen Förderern und Medienpartnerschaften unterstützt. Die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum führt den Wettbewerb durch und begleitet ihn fachlich.

Quelle: RKW Kompetenzzentrum / Delia Roscher