Start der Aktion „MACH WAS!“

Die Aktion „MACH WAS!“ soll Schüler*innen spielerisch ans Handwerk heranführen. Foto: Würth Anzeige



Junge Menschen fürs Handwerk begeistern – auch im neuen Schuljahr 2021/2022 haben Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Kreativität und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen.

Ob Holzkanu, Sitzmöbel für den Pausenhof oder autonomes Gewächshaus – jede Idee zur Verschönerung des Schulgeländes ist willkommen. Bei der Umsetzung unterstützt Würth die 200 ausgewählten Projekte mit jeweils 1.000 Euro Fördergeld, einer Grundausstattung an Werkzeugen sowie T-Shirts und Schutzausrüstung. Die Schulteams benötigen einen Handwerksbetrieb, der ihr Projekt als Pate begleitet und bei der Umsetzung unterstützt. Dies bietet den Firmen die Gelegenheit, im Rahmen des Projektes medienwirksame Öffentlichkeitarbeit zu betreiben und ihr potenziellen Azubis der Zukunft kennenzulernen.

Mit dem Wettbewerb möchte Würth unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk e.V. dem Fachkräftemangel entgegenwirken, spielerisch Berufspotenziale aufzeigen und junge Menschen für das Handwerk begeistern.

Aus allen 200 abgeschlossenen Projekten werden die 50 Besten für ein Online-Voting ausgewählt. Die zehn Projekte mit den meisten Likes dürfen sich der Bewertung der Fachjury stellen, die letztendlich die drei Gewinnerteams kürt. Zusätzlich werden zwei Sonderpreise vergeben: der Innovationspreis und der Carmen Würth Preis für Förderschulen. Die Preisverleihung findet in Verbindung mit dem Würth Open Air statt.

Jetzt bewerben!

Der Bewerbungszeitraum läuft vom 1. August bis 20. September 2021. Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen oder Arbeitsgruppen der Klassenstufe 7 bis 10 von weiterführenden Schulen in Deutschland mit einem allgemeinbildenden Schulabschluss – mindestens eine davon ist ganz sicher auch in Ihrer Nähe! Weitere Informationen zum Wettbewerb, den Teilnahmebedingungen und der Bewerbung unter: www.handwerkswettbewerb.de

Über die Kooperation:

„MACH WAS! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams.“ ist eine Initiative von Würth unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk e.V. Das Fördergeld in Höhe von 200.000 Euro und die Sachpreise stiftet die Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Quelle: Würth / Delia Roscher